МЧС закрыло отель в Баку

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана в ходе проверки в отеле Rosemary Inn в Баку выявила множество нарушений в области пожарной безопасности, которые представляли прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Согласно информации, на объекте, в частности, не полностью установлена автоматическая пожарная сигнализация; электрическое хозяйство не установлено в соответствии с требованиями «Правил установки электрооборудования», в том числе не проведен профилактический осмотр электрического хозяйства, не измерено сопротивление изоляции кабелей и проводов к напряжению; объект не обеспечен огнетушителями и внутренними пожарными кранами; на объекте использованы легковоспламеняющиеся покрытия, а деревянные конструкции не пропитаны огнестойким раствором; не обеспечено свободное открывание дверей эвакуационных выходов из помещений в направлении выхода; отсутствует план эвакуации и не установлены световые указатели с надписью «Выход» для эвакуации людей; деятельность объекта не согласована с Государственной службой пожарного надзора.

«Учитывая вышеизложенное, было принято решение о приостановлении деятельности указанного отеля, где были выявлены факты грубого нарушения требований норм и правил пожарной безопасности. Один экземпляр решения был вручен представителю объекта», - говорится в сообщении МЧС.