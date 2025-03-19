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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным
Новость дня
Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным

«Очень сильный, каковым и является»

Трамп о разговоре с Путиным
13:37 1343

Президент США Дональд Трамп поделился с прессой впечатлениями о президенте России Владимире Путине после недавно состоявшегося телефонного разговора лидеров стран.

Американский лидер в ходе интервью газете Washington Examiner назвал Путина "очень твердым, очень сильным, каковым он и является".

Кроме того, Трамп отметил серьезный настрой российского лидера на завершение украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор.

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