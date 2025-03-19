USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным
Новость дня
Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным

У «Азеригаз» начинаются напряженные дни

13:41 375

Производственное объединение «Азеригаз» будет работать в усиленном режиме в праздничные дни.

В информации ПО «Азеригаз» отмечается, что отдел газового баланса и отдел продажи и обслуживания клиентов Бакинского регионального департамента по продаже газа, а также отдел обслуживания Cумгаитского газоэксплуатационного участка будут работать с 20 по 31 марта с 10:00 до 16:00. Обслуживание также будет организовано в Сабунчинском, Хазарском, Гарадагском и Апшеронском участках.

В период с 20 по 24 и с 29 по 31 марта граждане будут обслуживаться и в административных зданиях Бакинского регионального департамента продажи газа и Cумгаитского газоэксплуатационного участка.

В центрах ASAN Kommunal и ASAN хidmət c 20 по 24 и с 29 по 31 марта будут нерабочие дни. Граждане будут обслуживаться в центрах ASAN Kommunal и ASAN хidmət только с 25 по 28 марта.

В случае возникновения затруднений с газоснабжением абоненты могут позвонить в колл-центр 104/185 или отправить сообщение на номер WhatsАpp (+99477) 3 104 104, который всегда активен.

Зеленский признал: на переговорах обсудят территориальные вопросы
Зеленский признал: на переговорах обсудят территориальные вопросы обновлено 14:33
14:33 1195
Армянский генерал поехал на американскую базу НАТО
Армянский генерал поехал на американскую базу НАТО наше поле зрения
13:51 1281
Лидер турецкой оппозиции в доме Имамоглу
Лидер турецкой оппозиции в доме Имамоглу видео; обновлено 14:51
14:51 12271
Убивать под вывеской «защиты прав человека»
Убивать под вывеской «защиты прав человека» новый мир
03:36 7797
«Очень сильный, каковым и является»
«Очень сильный, каковым и является» Трамп о разговоре с Путиным
13:37 1346
Лира рухнула до исторического минимума
Лира рухнула до исторического минимума на фоне задержания Экрема Имамоглу; обновлено 12:15
12:15 5005
После переговоров Путина и Трампа Россия и Украина нещадно атаковали друг друга
После переговоров Путина и Трампа Россия и Украина нещадно атаковали друг друга видео; обновлено 12:30
12:30 4030
Ильхам Алиев вручил орден Сахибе Гафаровой
Ильхам Алиев вручил орден Сахибе Гафаровой фото
11:50 2162
Россия зажимает Венгрию в своих объятиях
Россия зажимает Венгрию в своих объятиях наша корреспонденция; все еще актуально
03:12 5986
США дают зеленый свет российским диверсантам
США дают зеленый свет российским диверсантам
12:09 2949
Лидер Китая в гневе
Лидер Китая в гневе
11:29 4389

ЭТО ВАЖНО

Зеленский признал: на переговорах обсудят территориальные вопросы
Зеленский признал: на переговорах обсудят территориальные вопросы обновлено 14:33
14:33 1195
Армянский генерал поехал на американскую базу НАТО
Армянский генерал поехал на американскую базу НАТО наше поле зрения
13:51 1281
Лидер турецкой оппозиции в доме Имамоглу
Лидер турецкой оппозиции в доме Имамоглу видео; обновлено 14:51
14:51 12271
Убивать под вывеской «защиты прав человека»
Убивать под вывеской «защиты прав человека» новый мир
03:36 7797
«Очень сильный, каковым и является»
«Очень сильный, каковым и является» Трамп о разговоре с Путиным
13:37 1346
Лира рухнула до исторического минимума
Лира рухнула до исторического минимума на фоне задержания Экрема Имамоглу; обновлено 12:15
12:15 5005
После переговоров Путина и Трампа Россия и Украина нещадно атаковали друг друга
После переговоров Путина и Трампа Россия и Украина нещадно атаковали друг друга видео; обновлено 12:30
12:30 4030
Ильхам Алиев вручил орден Сахибе Гафаровой
Ильхам Алиев вручил орден Сахибе Гафаровой фото
11:50 2162
Россия зажимает Венгрию в своих объятиях
Россия зажимает Венгрию в своих объятиях наша корреспонденция; все еще актуально
03:12 5986
США дают зеленый свет российским диверсантам
США дают зеленый свет российским диверсантам
12:09 2949
Лидер Китая в гневе
Лидер Китая в гневе
11:29 4389
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться