У «Азеригаз» начинаются напряженные дни

В информации ПО «Азеригаз» отмечается, что отдел газового баланса и отдел продажи и обслуживания клиентов Бакинского регионального департамента по продаже газа, а также отдел обслуживания Cумгаитского газоэксплуатационного участка будут работать с 20 по 31 марта с 10:00 до 16:00. Обслуживание также будет организовано в Сабунчинском, Хазарском, Гарадагском и Апшеронском участках.

В период с 20 по 24 и с 29 по 31 марта граждане будут обслуживаться и в административных зданиях Бакинского регионального департамента продажи газа и Cумгаитского газоэксплуатационного участка.

В центрах ASAN Kommunal и ASAN хidmət c 20 по 24 и с 29 по 31 марта будут нерабочие дни. Граждане будут обслуживаться в центрах ASAN Kommunal и ASAN хidmət только с 25 по 28 марта.

В случае возникновения затруднений с газоснабжением абоненты могут позвонить в колл-центр 104/185 или отправить сообщение на номер WhatsАpp (+99477) 3 104 104, который всегда активен.