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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным
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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным

Россия сбила свои дроны

приказ Путина
13:52 1263

Российские войска сбили семь своих ударных беспилотников, уже находившихся в воздухе и нацеленных на украинские энергетические объекты. Это произошло после приказа Владимира Путина о временном прекращении ударов по инфраструктуре Украины, сообщили в Минобороны РФ.

"В момент получения приказа Верховного главнокомандующего в воздухе находилось семь российских дронов, нацеленных на объекты ВПК в Николаевской области. Шесть из них были сбиты ЗРПК "Панцирь", еще один – дежурным истребителем ВКС России", – заявили в ведомстве.

Российские силы противовоздушной обороны сбили за ночь 19 марта 57 беспилотников над территорией страны. ВСУ нанесли удар по нефтебазе в городе Кропоткин Краснодарского края. В результате атаки прозвучало как минимум три взрыва, а на месте падения дронов возник пожар.

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, российские войска в ночь на 19 марта нанесли по территории Украины удар ракетами «Искандер-М», С-300 и запустили 145 беспилотников типа «Шахед», а также дроны-имитаторы.

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