Армянский генерал поехал на американскую базу НАТО

Тема данных «штабных переговоров» не раскрывается. Однако сам факт их проведения подтверждает продолжение двустороннего военного партнерства между Вашингтоном и Ереваном, начатого в период администрации Джо Байдена.

Данные переговоры уже второй год подряд проходят в штаб-квартире Европейского командования США в германском Штутгарте. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Армении. Отмечается, что в ходе переговоров состоялся ряд встреч, в том числе частные беседы с высокопоставленными офицерами Еврокомандования.

Делегация во главе с заместителем начальника Генерального штаба вооруженных сил Армении генерал-майором Артуром Ерояном приняла участие в штабных переговорах между Арменией и Европейским командованием США.

Ранее стало известно, что Пентагон объявил тендер на перевозку сотен единиц военной техники и оборудования с американских баз в Германии на армянские полигоны летом 2025 года, а затем их обратную отправку. Предполагается, что эта логистическая операция является подготовкой к очередным совместным военным учениям США и Армении. Как известно, с 2023 года стороны проводят совместные маневры под названием Eagle Partner, причем ранее техника доставлялась воздушным транспортом. На этот же раз Пентагон намерен осуществить перевозку по суше через территорию Грузии.

Военная техника будет переброшена с базы в немецком Дюльмене, где дислоцируются подразделения 405-й бригады полевой поддержки США — ключевого логистического оператора Пентагона в Европе и Африке. Это подразделение отвечает за снабжение арсеналов в Германии, Польше, Италии, Нидерландах и Бельгии.

Несмотря на некоторое «потепление» в отношениях Москвы и Вашингтона, Россия не игнорирует активность Пентагона в Армении. И продолжает рассматривать ее как «угрозу своим интересам на Южном Кавказе».

Российский военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что «деятельность американцев в Армении способствует укреплению позиций Вашингтона в регионе». «При этом статус Армении как члена ОДКБ несовместим с размещением американских войск», — отметил он.

«Подобные шаги США предпринимают с одной целью — как можно быстрее оторвать Армению от России. Еревану стоит хорошенько задуматься о том, чем ему грозит такой разрыв. Партнерство с США крайне нестабильно: Америка может «поматросить и бросить» любую страну, что подтверждают примеры Афганистана и Украины», — сказал Литовкин.

По его словам, Армения находится в сложном окружении, и «в случае необходимости защищать ее, кроме России, будет некому». «В скором будущем Армении придется расплачиваться за ту недальновидную политику, которую проводит ее нынешнее руководство», — подчеркнул эксперт. Литовкин также отметил, что совместные учения с НАТО уже стали для армянской армии «доброй традицией». «С одной стороны, участие в таких учениях позволяет армянским военным изучить опыт стран НАТО. С другой — это может обернуться для Еревана неприятными последствиями. Армения отдаляется не только от России, но и от СНГ и ОДКБ. За «полезный» опыт взаимодействия с НАТО ей неизбежно придется заплатить», — утверждает он.

При этом Литовкин подчеркнул, что Россия не намерена «мстить» Армении за сотрудничество с Западом: «Москва никогда не мстит, это не в ее правилах. Но если Армения продолжит нынешний курс, она рискует остаться один на один со своими противниками — Азербайджаном и Турцией», — заявил он.

По мнению эксперта, усиление военного сотрудничества между Арменией и НАТО пока не угрожает российской военной базе в Гюмри, а также использованию аэродрома «Звартноц» российскими самолетами.

«Несмотря на прозападную риторику, правительство Пашиняна пока не решается поднимать вопрос о выводе российских войск. Однако в какой-то момент под давлением Запада Ереван может попросить Москву вывести своих солдат», — заключил Литовкин.