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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным
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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным

Мошенника Мамедова скрутили в Казахстане

13:56 737

Из Казахстана в Азербайджан экстрадирован гражданин страны Шахин Мамедов, находившийся в международном розыске по обвинению в крупном мошенничестве.

Выдача задержанного состоялась в рамках сотрудничества между генеральными прокуратурами двух стран и в соответствии с Конвенцией «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 7 октября 2002 года.

Мамедов разыскивался по делу, возбужденному в Главном управлении по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана. Ему инкриминируется преступление, предусмотренное статьей 178.3.2 (мошенничество в особо крупном размере) УК АР.

Задержанный на территории Казахстана Мамедов был передан азербайджанской стороне и доставлен в страну под конвоем сотрудников Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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