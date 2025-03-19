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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным
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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным

Китай о разговоре Трампа и Путина

14:00 837

Китай «поддерживает диалог как путь к установлению мира в Украине». Об этом заявила пресс-секретарь МИД страны Мао Нин, комментируя телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, передает Global Times.

Она отметила, что Пекин «приветствует усилия, направленные на достижение прекращения огня». Кроме того, Китай «принял к сведению соответствующие сообщения» после разговора Трампа и Путина 18 марта.

Нин отметила, что Китай «с самого начала поддерживал решение кризиса путем диалога и переговоров, поэтому сегодня приветствует любые усилия, направленные на достижение прекращения огня, поскольку это является необходимым шагом к миру».

Китайская сторона «рада видеть все усилия, направленные на достижение прекращения огня, считая, что это необходимый шаг к миру», добавила представитель МИД страны.

В Кремле по итогам вчерашнего разговора заявили, что Путин потребовал полного прекращения военной помощи и предоставления разведданных Киеву, назвав это «ключевым условием» для начала мирного урегулирования.

Впоследствии президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опроверг заявление российской стороны о том, что Путин во время телефонного разговора требовал полного прекращения военной помощи и предоставления разведданных Украине.

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