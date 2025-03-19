Оппозиция: «В Турции попытка переворота». Народ призвали к акциям

«Я еду в Стамбул. Там наложен четырехдневный запрет на проведение митингов. И как раз через четыре дня пройдут праймериз в РНП. Четырехдневный запрет совпадает с этим графиком. Экрем Имамоглу уже побеждал выдвинутых [президентом Турции] Тайипом Эрдоганом кандидатов четыре раза. И сам Эрдоган видит, что Имамоглу снова победит. А популярность РНП, судя по ряду опросов, выше на 20%», - сказал Озель.

Озель утверждает, что события вокруг Имамоглу являются «попыткой переворота в Турции», предпринятой из-за того, что, по его мнению, перспективы мэра Стамбула победить в президентской гонке крайне высоки.

Озель также прокомментировал аннулирование диплома мэра Стамбула. По его словам, «решение об аннулировании диплома Имамоглу недействительное. Мы верим, что оно будет отменено административным судом».

Тем временем спикер Республиканской народной партии Дениз Юджел призвал сторонников партии выйти на улицы: «Приглашаем всех наших граждан сегодня в 14:00 выйти к зданию партии в своих провинциях и районах. Мы поддерживаем Экрема Имамоглу и наших товарищей».

Турецкие СМИ сообщают, что мэр Стамбула Экрем Имамоглу останется под стражей в полиции на четыре дня.