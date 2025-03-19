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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным
Новость дня
Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным

Как в США ищут замену Зеленскому

14:03 1019

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, Дональд Трамп-младший, Джаред Кушнер и телеведущий Такер Карлсон тайно контактировали с украинскими политиками, выступающими против Владимира Зеленского.

Об этом сообщили украинские и американские источники изданию Politico.

Дональд Трамп-младший

"Они считают Зеленского помехой. Как сделать его более сговорчивым? Вести диалог с его оппонентами и дать понять, что у США в Украине есть другие партнеры и альтернативы", — цитирует издание внешнеполитического эксперта, близкого к Республиканской партии.

По данным Politico, представители Трампа контактировали с Юлией Тимошенко (лидер партии "Батькивщина") и Петром Порошенко (глава "Европейской солидарности"). Оба подтвердили переговоры, но заявили, что против выборов до окончания конфликта.

Источники украинского издания "Страна" утверждают, что диалог ведется также с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным и мэром Киева Виталием Кличко.

В то же время Politico отмечает, что представители Трампа плохо понимают украинскую политику и ошибочно полагают, что могут назначить своего кандидата, который быстро наберет поддержку.

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