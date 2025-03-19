Трамп поговорил с Зеленским и дал поручение

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский завершили телефонный разговор. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social, сообщив, что разговор "прошел очень хорошо". "Только что состоялся очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он продолжался около часа. Большая часть беседы была основана на вчерашнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы согласовать запросы и потребности России и Украины", - подчеркнул Трамп. По словам американского лидера, он попросил госсекретаря США Марко Рубио и советника по нацбезопасности Майка Уолтца дать точное описание обсужденных вопросов. Соответствующее заявление будет опубликовано в ближайшее время.

*** 19:43 Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, он продолжался час, стороны обсуждали итоги контакта президентов США и России.

*** 18:45 Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете разговаривает по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским, написал замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино.

*** 17:59 Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп сегодня, 19 марта, проведут телефонный разговор. Они обсудят переговоры американского лидера с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. "Трамп передаст свое видение ситуации, президент Украины аргументированно подчеркнет свое видение ситуации, они обменяются этими мнениями, проговорят ключевые аспекты относительно Украины, которые проговаривались в телефонном разговоре Путин-Трамп", - рассказал Подоляк. По его словам, после переговоров Украина продолжит синхронизировать свою позицию с США. Советник руководителя ОП считает, что Трамп не будет давить только на Украину и Европу. "Без давления на Россию ничего не будет. И это достаточно скоро будет очевидно", - добавил он.

*** 17:41 Президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским в 17:00 по московскому времени. Об этом сообщает Белый дом. «Президент Трамп проведет телефонный разговор с президентом Зеленским в 10:00 утра (18:00 по бакинскому времени) в среду», — сообщил представитель Белого дома.

*** 14:33 Президент Украины Владимир Зеленский признал, что территориальные вопросы будут на столе в будущих мирных переговорах об окончании войны. Об этом Зеленский сказал в среду на пресс-конференции в Хельсинки, отвечая на вопрос «Европейской правды». «Что касается территорий – наверное, это будет одним из чувствительных и сложных вопросов на будущих переговорах», – сказал глава украинского государства. В то же время он подчеркнул, что первым шагом на пути урегулирования должно стать безусловное прекращение огня, «даже если к нему надо пройти какие-то пути – как тишина в небе, тишина на море». Далее, по его словам, нужно будет перейти к другим вопросам, среди которых будут подниматься территориальные: «Для нас красной линией является признание украинских временно оккупированных территорий российскими. Мы на это не пойдем».