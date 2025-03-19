Прогноз от синоптиков: сильный ветер, дожди, град...

В Баку и на Апшероне 20 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и вечером в некоторых местах полуострова прогнозируются интенсивные дожди и грозы. Сильный северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 6-8, днем - 9-13° тепла.

Атмосферное давление повысится до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, град, в некоторых горных районах выпадет снег. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-9, днем - 9-14° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем - 2-6° тепла.