Украина предложит список объектов, по которым нельзя бить

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Хельсинки после встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Украина намерена составить и передать партнерам список энергетических, инфраструктурных и гражданских объектов, по которым Россия должна прекратить атаки. Если Москва выполнит это условие, Киев также прекратит удары по российской энергетической инфраструктуре.

По его словам, слов Путина о прекращении ударов недостаточно, поскольку после его недавних заявлений Россия продолжила атаки. "Только заверений Путина мало. Почему? Потому что эта война сделала нас очень практичными людьми", — подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что после слов российского лидера о прекращении атак по украинской инфраструктуре российские войска нанесли 145 ударов дронами, выпустили 4 ракеты С-300 и 2 баллистические ракеты "Искандер". В результате пострадали железнодорожные объекты, аграрные предприятия и 21 жилой дом.

Зеленский отметил, что в этом вопросе должен быть четкий контроль, и именно США должны играть ключевую роль в его обеспечении. Он подтвердил, что Украина готовит список объектов и передаст его партнерам, а в случае соблюдения условий со стороны России Киев также прекратит удары по энергетическим объектам РФ.