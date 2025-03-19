Bir – первая полностью интегрированная цифровая экосистема в Азербайджане и на всем Южном Кавказе

Мы обсудили с главным исполнительным директором экосистемы Bir Фаридом Мамедовым стратегию, стоящую за этой успешной моделью, будущие планы и влияние экосистемы на цифровую трансформацию Азербайджана.

По мере того как цифровизация и технологические инновации становятся неотъемлемой частью нашей жизни, интегрированные решения, соответствующие современным требованиям, также приобретают все большее значение. Экосистема Bir, являющаяся первой полностью интегрированной цифровой экосистемой Азербайджана и в целом Кавказского региона, объединяет повседневные финансовые, торговые и транспортные потребности клиентов на единой платформе, предлагая новый инновационный подход.

- Господин Фарид Мамедов, недавно экосистема Bir была официально представлена клиентам. Какова основная цель и философия создания экосистемы Bir?

- Прежде всего, благодарю вас за интерес, проявленный к экосистеме Bir. Основная цель создания экосистемы Bir заключается в том, чтобы связать внутри экосистемы те сферы, которыми наши клиенты пользуются чаще всего, добавить дополнительную ценность в их повседневную жизнь и предоставить им более удобные, интегрированные решения. Если мы посмотрим на услуги, которые мы предоставляем сегодня, то увидим, что наши клиенты с помощью Birbank и m10 проводят все виды финансовых операций, совершают покупки на Umico.az и Trendyol, предлагающих сотни тысяч товаров на выбор, и оплачивают свои транспортные потребности с помощью BakıKart. Если мы обратим внимание, то увидим, что концепция экосистемы, которую мы предлагаем, очень интуитивно понятна для людей. Показатели ежедневного использования этих брендов также подтверждают, что мы движемся в правильном направлении. Количество ежедневных платежей в мобильном приложении Birbank превышает 550 000. С помощью m10 ежедневно осуществляется около 80 000 переводов. А на Umico.az количество ежедневных заказов уже превышает 10 тысяч. С помощью BakıKart представленное в общественном транспорте QR-решение используется 200 раз в минуту. Все эти цифры ясно показывают, что мы обеспечиваем основные потребности повседневной жизни наших клиентов в нашей экосистеме удобным, интегрированным и выгодным способом.

- Компании, названия которых вы перечислили внутри экосистемы, достаточно известны на рынке. Какую разницу для клиентов создаст объединение этих компаний в экосистеме Bir?

- Вы совершенно верно отмечаете, что каждая из наших компаний, объединившихся под эгидой экосистемы Bir, обладает достаточным успехом на рынке. Однако совместная работа этих успешных компаний и других партнеров как экосистемы предоставляет пользователям уникальные возможности. Одна из уникальных возможностей — это единая система входа и идентификации Bir ID. Это единое средство регистрации на брендах и партнерских платформах, входящих в экосистему, позволяет нашим клиентам удобно и синхронизированно управлять своими личными данными и обеспечивает беспрепятственный переход между различными сервисами.

Единая программа лояльности Bir Bonus позволит нашим клиентам получать бонусы практически за каждую оплату. Кроме того, Bir Pay, объединяя в себе различные способы оплаты, позволит нашим клиентам выбирать любой способ оплаты из единого окна. Отмечу, что все эти решения, о которых мы сейчас говорим, уже доступны нашим клиентам. Наша основная цель — постоянно развивая эти продукты и услуги, сделать их жизнь более удобной и эффективной.

- Описанная вами бизнес-модель очень интересна. Существует ли похожий пример этой модели в нашей стране или в мире?

- Мы являемся первой полностью интегрированной экосистемой в Кавказском регионе, и это один из важных шагов, предпринятых в нашей стране на пути цифровой трансформации. Основная особенность, которая отличает нашу экосистему, заключается в том, что она объединяет широкий спектр услуг и предоставляет их более удобным, безопасным и инновационным способом. Пользователи, подключившись всего к одной услуге, легко получают доступ к другим взаимосвязанным решениям. Я бы даже сказал, что такая модель встречается в мире довольно редко. Похожие подходы применяются и в мировом масштабе. Например, можно отметить «Сбер» и «Яндекс». Они начинали с одного направления бизнеса, а затем, расширяя свою деятельность, стали экосистемами. Мы же стали экосистемой, обеспечив интеграцию между нашими существующими компаниями. В этом и заключается наше отличие. Конечно, за этим решением прежде всего стоит наше стремление создать новые возможности для клиентов.

- Раз уж мы заговорили о клиентах, из ваших слов очевидно, что клиентский опыт для вас имеет большое значение. Насколько внимательно вы прислушиваетесь к их отзывам?

- В центре экосистемы Bir всегда находятся наши клиенты. Чтобы наши продукты были успешными, важно глубоко понимать их реальные потребности и предлагать решения, соответствующие трудностям, с которыми они сталкиваются ежедневно. Однако это не так просто, как кажется, поскольку у каждого человека свой образ жизни и привычки. Например, для людей неотъемлемой частью повседневной жизни является комфортный путь на работу каждое утро, покупки в магазинах, которые они постоянно посещают, выбор товаров в знакомых магазинах для особых случаев и оплата коммунальных платежей привычным способом. Естественная интеграция продуктов и услуг в этот распорядок — вот что является основным показателем успеха.

Я считаю, что основной причиной успеха экосистемы Bir является именно то, что мы предлагаем решения, соответствующие повседневным потребностям наших клиентов. Когда продукты и услуги основаны на этой стратегии, влияние, которое они оказывают, и место, которое они занимают в жизни людей, становятся гораздо более значимыми. Позвольте привести несколько примеров. На Umico.az клиенты получают финансовую доступность, приобретая желаемый товар в кредит всего за несколько кликов. Благодаря этой возможности сегодня 50% покупок на маркетплейсе совершаются в кредит. На Trendyol с помощью карт рассрочки Birbank 74 000 клиентов совершили 119 000 покупок.

Безопасность и конфиденциальность данных также остаются для нас приоритетом. Защита информации, которую люди нам доверяют, это наша важнейшая ответственность. В конечном счете, наша цель — не просто предлагать продукты, а добавлять реальную и ощутимую ценность в повседневную жизнь наших клиентов.

- Приведенные вами примеры свидетельствуют о команде, открытой к инновациям и нестандартным идеям. Как вы справляетесь с задачей объединения такого большого коллектива вокруг общей цели?

- Реализация всех достижений, о которых мы говорили, является результатом работы профессиональной и большой команды, открытой к инновациям и различным идеям. Для объединения большого коллектива вокруг общей цели существует множество важных факторов. Среди них особое значение имеют прозрачность и искренность рабочей среды, инновационный дух команды, открытость руководства и репутация компании на рынке.

Каждая компания, входящая в экосистему «Bir», занимает лидирующую позицию в своей области и постоянно внедряет инновации. Одним из основных факторов, объединяющих нашу команду, являются корпоративные ценности и подход к лидерству «Paşa Holding», частью которого мы являемся. Этот подход побуждает нас быть сознательными корпоративными гражданами и стремиться к устойчивому лидерству в тех областях, где мы работаем. На этом пути профессиональное и личное развитие каждого нашего сотрудника имеет стратегическое значение, и в его развитие регулярно инвестируются средства.

С точки зрения развития человеческих ресурсов, мы уделяем внимание трем основным направлениям. Наше первое направление — подготовка местных специалистов в областях, где их не хватает в стране. Для этого мы активно сотрудничаем с университетами и реализуем программы стажировок. Также внутри компании мы создали собственную школу для подготовки сотрудников в этих областях.

Второе направление — обеспечение технического и личного развития наших сотрудников. Для этого мы организуем тренинги, курсы, семинары и международные обмены опытом. Например, только в 2024 году в компаниях нашей экосистемы было проведено более 15 тысяч тренингов и мероприятий. В то же время мы создаем условия для обучения наших сотрудников в престижных университетах мира.

Третье направление сосредоточено на развитии лидерских навыков нашего руководящего состава. Цель здесь — расширить потенциал наших лидеров, помочь им освоить современные методы управления и идти в ногу с международными тенденциями. Для этого регулярно организуются программы международного обмена опытом.

Мы также создаем широкие возможности для получения нашими сотрудниками международного опыта. Мы реализуем проекты, обеспечивающие совместную работу наших сотрудников с иностранными специалистами, работающими по международным стандартам. Это способствует как профессиональному, так и личному развитию наших сотрудников.

Конечно, развитие не заканчивается только работой. Удовлетворенность сотрудников и укрепление командного духа являются для нас одним из приоритетных направлений. С этой целью мы организуем рабочую среду, учитывая комфорт, мотивацию и благополучие наших сотрудников. В этом направлении мы проводим различные корпоративные и социальные мероприятия, создаем профессиональные гильдии и клубы по интересам.

Таким образом, синтезируя местный и международный опыт, мы обеспечиваем всестороннее развитие наших сотрудников и в результате укрепляем лидерство наших компаний на рынке. Члены нашей команды не только работают для компании, но и активно участвуют в проектах, полезных для общества. Например, фонд «Red Hearts», созданный по инициативе наших сотрудников, успешно реализует благотворительные проекты в различных направлениях, внося ценность в наше общество.

Параллельно с тем, как мы поступаем с клиентами, мы также выслушиваем и оцениваем требования и предложения нашей команды. Мы стараемся создать для них во всех отношениях благоприятную рабочую среду.

- Экосистема Bir построена на цифровых решениях. Интересно, на каком этапе находится наша страна в этом процессе цифровизации и насколько мы готовы к этой цифровой трансформации?

- Вы затронули очень интересный момент. На этот вопрос я отвечу, опираясь на наши исследования и количество клиентов, использующих наши продукты. Сегодня у экосистемы Bir, включая Birbank, m10 и Umico.az, в общей сложности около 7 миллионов пользователей. Из них 5 миллионов являются активными пользователями наших платформ. Это означает, что каждый второй азербайджанец пользуется нашими платформами. Средний возраст населения в нашей стране составляет 33 года, что является одним из важных факторов, указывающих на уровень готовности к цифровизации и отражает способность общества адаптироваться к технологиям. 90% населения страны имеют доступ к интернету, что создает основу для внедрения развитых цифровых решений.

Насыщенность экосистемы цифровыми решениями и охват многих сфер нашей жизни привели к изменению повседневных привычек у всех нас. Оплата QR-кодом у десятков тысяч партнеров и в общественном транспорте, онлайн-покупки, решение банковских вопросов с помощью приложения «Birbank» за короткое время перешли из разряда новшеств в повседневное использование. Могу с уверенностью сказать, что в будущем еще больше подобных новых решений станут частью нашей повседневной жизни, потому что мы еще в начале пути.

В то же время, благодаря предлагаемым нами решениям, пользователи получают сотни новых услуг. Десятки тысяч предпринимателей, не тратя дополнительных трудовых и финансовых ресурсов, внедряют технологические инновации, могут предлагать свою продукцию миллионам клиентов и предоставлять более удобное и быстрое обслуживание. Если оценивать с этой точки зрения, то конечно, наша страна полностью открыта для цифровизации, я бы даже сказал, что она проявляет большой интерес и энтузиазм ко всем инновациям.

- Очевидно, что все эти процессы влекут за собой ряд изменений. Каково влияние этих изменений на устойчивость экономики страны?

- Устойчивость экономики страны также зависит от развития предпринимательства, и одной из наших целей является поддержка предпринимательской деятельности и укрепление экономики. Как экосистема, мы обслуживаем более 200 тысяч предпринимателей. Большая часть из них, более 100 тысяч, занимаются микропредпринимательством. Поскольку наши услуги являются цифровыми, они охватывают даже удалённые регионы страны. Таким образом, нашими решениями мы способствуем развитию финансовой грамотности и продвижению цифровизации как для предпринимателей, так и для клиентов.

Umico.az в настоящее время позволяет более чем 1000 продавцам доставлять свои товары широкой аудитории покупателей. В то же время, благодаря нашим финансовым решениям, продавцы развивают и расширяют свой бизнес.

Только в прошлом году доля наших микроклиентов, открывших счет через мобильное приложение Birbank Biznes, составила 60%, а доля кредитов, оформленных дистанционно, — 80%. Сегодня предприниматели могут осуществлять 99% банковских операций и получать микрокредиты до 100 тысяч манатов, а бизнес-кредиты до 300 тысяч манатов — полностью онлайн. Таким образом, мы обеспечиваем устойчивость как для малых, так и для средних предпринимателей.

Наряду с этим Birbank совместно с Министерством налогов предоставил клиентам платформу возврата НДС. Внедряя эту практику, мы стимулируем требование чеков при оплате и способствуем повышению прозрачности экономики. В прошлом году компании экосистемы в общей сложности выплатили около 115 миллионов манатов налогов. Недавно Kapital Bank был признан рекордсменом по налоговым выплатам в ненефтяном секторе и награжден Налоговой службой Азербайджанской Республики за вклад в экономику страны.

Кроме того, уже очевиден положительный эффект цифровизации на экологическую ситуацию. Преимущества современных технологических решений проявляются не только в масштабах страны, но и в снижении глобального углеродного следа — это уже реальность. Вспомним исследование Всемирного экономического форума: предполагается, что цифровые технологии к 2050 году сократят глобальные выбросы парниковых газов на 20%. Одним из способов достижения этой цели является также сокращение использования бумаги. Уже по итогам 2024 года могу сказать, что мы сэкономили более 90 миллионов листов бумаги. Это, в свою очередь, означает сохранение около 10 тысяч деревьев и нейтрализацию более 200 тонн углекислого газа. Дополнительно отмечу, что Birbank уже перешел на использование переработанных и биоразлагаемых материалов в пластиковых картах. Это также является первым подобным опытом в нашей стране.

- Каковы планы дальнейшего развития экосистемы? Какие нововведения ожидают пользователей?

- Перед нами стоят большие цели. Наша страна обладает большим потенциалом в сфере цифровизации, и мы хотим реализовать этот потенциал.

В настоящее время показатель использования электронной коммерции в Азербайджане составляет 2%, что значительно ниже по сравнению с соседними странами, такими как Казахстан (13.4%) и Турция (15.9%). Также эта разница указывает на сильный потенциал развития сектора электронной коммерции в Азербайджане.

Примерно 50% населения страны все еще не пользуются банковскими услугами активно. Цифровизация же, позволяя им интегрироваться в банковский сектор и сектор электронной коммерции, как повышает финансовую инклюзивность, так и способствует долгосрочной устойчивости экономики страны.

В настоящее время мы работаем над созданием более персонализированного опыта для пользователей. То есть каждому клиенту будут предложены услуги, соответствующие его предпочтениям, интересам и потребностям. Самое главное – мы работаем по принципу устойчивого развития. Это означает, что рост экосистемы — это не только увеличение количества услуг. Мы постоянно совершенствуем существующие услуги и обеспечиваем, чтобы они приносили клиентам максимальную пользу.

- Спасибо за эту ценную информацию, господин Фарид Мамедов. Поздравляю вас с наступающим праздником Новруз.

- Спасибо вам, я тоже вас поздравляю. Новруз — это праздник единства. Пусть этот праздник принесет нам общую радость.