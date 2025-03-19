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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным
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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным

Путин рассказал о разгроме ВСУ в Курске

15:41 2592

Вооруженные силы России завершают разгром украинских войск в приграничных районах Курской области, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры.

По его словам, российские войска провели ряд стремительных и эффективных операций, завершение которых приведет к окончательному разгрому группировки ВСУ в регионе.

Путин напомнил, что по российскому законодательству украинские военнослужащие и иностранные наемники, действовавшие на территории РФ, считаются террористами.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. 12 марта 2025 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что 86% захваченной территории освобождено. Он заверил, что выход на государственную границу будет достигнут в кратчайшие сроки.

17 марта командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что ВСУ удерживают всего три населенных пункта.

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