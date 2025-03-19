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Как начать правильно питаться после праздничных дней?

ликбез от врача-гастроэнтеролога
16:04 605

Людям, соблюдающим пост, следует поддерживать баланс жидкости в своем рационе, поскольку по мере обезвоживания организма могут возникнуть нарушения в работе органов.

Об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, гастроэнтеролог Эмин Мамедов во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

По его словам, для поддержания энергетического баланса необходимо отдавать предпочтение продуктам с высоким содержанием необходимых питательных веществ и низким содержанием калорий: «Богатые протеином (белком) продукты считаются более полезными для организма. Например, два яйца утром вместе с горстью сухофруктов, таких как миндаль, грецкие орехи, фундук, творог и овес, помогают человеку оставаться сытым в течение дня и достаточны для полного удовлетворения энергетических потребностей. Естественно, питание на основе углеводов, сладкий чай и сладости вызывают быстрое насыщение и чувство голода. Однако это не считается здоровой диетой, а употребление сладкого чая в целом считается очень вредной привычкой».

Специалист-эксперт Минздрава отметил, что нежелательно во время ужина поспешно употреблять пищу без полного расслабления мышц желудка: «Это может вызвать тупую боль и чувство переполненности желудка. Поэтому сначала следует выпить воду, чтобы расслабить желудок. Затем, если постепенно принимать жидкую пищу в виде полутвердой и твердой пищи, переваривание будет проходить легче. Для соблюдения правил здорового питания в течение дня на ужин следует есть курицу и постное красное мясо, а также овощи и салаты. Также рекомендуются макаронные и мучные изделия из твердых сортов пшеницы, а также булгур и рис».

В праздничные дни можно побаловать себя вкусной едой. Однако после праздников и длительных перерывов многим может быть сложно вернуться к здоровому питанию, сказал Эмин Мамедов. По его словам, важно предпринять правильные шаги, чтобы сбалансировать организм и восстановить энергию после нескольких дней переедания, употребления сладостей и жирной пищи: «Прежде всего, нужно постепенно сокращать потребление сахара и продуктов из белой муки и заменять их цельнозерновыми продуктами и натуральными фруктами. Потому что сладости и белая мука быстро повышают и понижают уровень сахара в крови, усиливая усталость и чувство голода. Кроме того, важно пить много воды. Помимо этого, соленые и обработанные продукты, употребляемые в праздники, могут вызывать отеки и обезвоживание организма. Чтобы очистить организм, нужно пить достаточное количество воды в течение дня и избегать газированных и сладких напитков.

Уменьшение порций и медленное употребление пищи также поможет вам придерживаться режима питания. Большие порции и быстрое употребление пищи вызывают перегрузку желудка. Поэтому правильнее всего употреблять пищу неторопливо. Также в меню должно быть много овощей и продуктов, богатых клетчаткой. Источники клетчатки, такие как зеленые листовые овощи, бобовые, семена чиа и льна, помогают пищеварительной системе нормально функционировать».

Специалист-эксперт Минздрава отметил, что продукты, богатые белком, также играют ключевую роль в переходе к здоровому питанию: «Курица, рыба, куриные яйца, кефир и бобовые ускоряют обмен веществ, продлевая чувство сытости. Кроме того, в праздничные дни также важно сократить повышенное потребление чая и кофе. Чрезмерное употребление кофеина может привести к потере организмом воды и нарушению режима сна. Поэтому лучше пить свежий чай или лимонную воду. Увеличение физической активности также играет важную роль в переходе к здоровому питанию. Легкие прогулки, йога или физические упражнения после длительного перерыва помогают восстановить баланс организма. Кроме того, для стабилизации режима питания необходимо не пропускать завтрак и выработать привычку регулярно питаться в течение дня».

Э.Мамедов отметил, что самое главное - начать вносить изменения небольшими шагами после праздника, не упрекая и не принуждая себя: «Например, такие простые привычки, как замена сладостей фруктами, употребление большего количества воды и уменьшение порций, сделают переход к более здоровому питанию более легким и устойчивым. Главное - сохранять баланс и сделать здоровые привычки образом жизни».

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