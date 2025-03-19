Сколько в Армении потратили на турецких журналистов?

Власти Армении обнародовали расходы на медиатур для представителей 10 турецких СМИ. Данные о расходах предоставили общественной организации «Центр свободы информации» в аппарате премьер-министра Армении.

В информации отмечается, что общие расходы на перевозку, проживание и питание составили около 18,8 тыс. долларов. Из них чуть более 5 тысяч долларов было потрачено на рейс из Турции и обратно, 663 доллара – на транспортные расходы в самой Армении, 5,8 тысячи долларов – на проживание, 4,5 тысячи долларов – питание и 2,5 тысячи долларов – на аренду гостиничного зала и техники для организации экспертного обсуждения.

Отмечается, что какие-либо командировочные и иные выплаты турецкие журналисты не получали.

Напомним, группа журналистов из Турции приехала в Армению на прошлой неделе по приглашению армянской стороны. Они взяли интервью у премьер-министра Никола Пашиняна.