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Новый сезон Brain Ring стартует при поддержке Nar

16:12 391

Начинается 25-й сезон интеллектуального конкурса Brain Ring при поддержке Nar. В этом сезоне 24 команды, представляющие 13 регионов и 8 университетов, поборются за Кубок Nar.

Впервые в соревнованиях примет участие команда Карабахского университета, представляющая Ханкенди. Трансляция игр будет проходить каждое воскресенье в 17:00 на İctimai TV.

Согласно правилам, в течение года проходят два сезона. В первом сезоне определяется обладатель Кубка Nar, а во втором — победитель Кубка Знаний. В конце года чемпионы обоих кубков — две команды — сразятся за звание чемпиона Азербайджана.

Отметим, что поддержка науки и образования является одним из ключевых направлений корпоративной социальной ответственности Nar. Подробнее о других КСО-проектах мобильного оператора можно узнать на сайте nar.az/projects.

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