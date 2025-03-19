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МЧС снесло незаконные постройки

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16:13 1037

Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве при Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в соответствии со своими полномочиями продолжает осуществление мероприятий в отношении незаконного строительства на территории республики.

Так, Сумгаитское Региональное Управление Государственной службы недвижимости выявила факт проведения незаконных строительных работ в 76-м квартале города Сумгаита и обратилась в министерство с просьбой принять соответствующие меры.

В результате мероприятий, проведенных Государственным агентством МЧС по надзору за безопасностью в строительстве с участием представителей Государственной службы недвижимости, незаконно возведенные строения были демонтированы.

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