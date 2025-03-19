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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным
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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным

После массовых протестов Кабмин Сербии отправили в отставку

16:20 724

Парламент Сербии отправил в отставку правительство на фоне массовых студенческих протестов, вызванных обрушением крыши на вокзале в Нови-Саде.

Теперь начинается 30-дневный период формирования нового правительства. Если в этот срок кабинет не будет сформирован, в стране пройдут парламентские выборы.

Премьер-министр Милош Вучевич объявил об отставке еще 28 января, когда протесты набрали обороты. Причиной массового недовольства стало обрушение крыши железнодорожной станции в Нови-Саде в ноябре 2024 года, в результате которого погибли 15 человек. Трагедия вызвала обвинения в коррупции и халатности со стороны правительства президента Александра Вучича.

Вучич ранее допускал досрочные парламентские выборы в апреле, заявляя, что готов провести их, если этого потребует оппозиция. Обстановка в парламенте также остается напряженной — недавно депутаты правящей и оппозиционной фракций устроили драку.

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