Азербайджанские военные попали под лавину. Идут поиски

Министерства обороны и по чрезвычайным ситуациям распространили совместное сообщение.

В сообщении говорится, что «возвращаясь с места службы на территории Кедабекского района, военнослужащие срочной действительной военной службы азербайджанской армии - солдат Гамидов Руслан Рустам оглу и солдат Иманов Али Тариэль оглу - в условиях туманной погоды попали в снежную лавину. Несмотря на неблагоприятные погодные условия в высокогорной местности со сложным рельефом, в целях обнаружения наших военнослужащих незамедлительно были начаты необходимые поисковые мероприятия».

В совместном сообщении отмечается, что «в поисково-спасательных мероприятиях задействованы силы, средства и специальная техника соответствующих подразделений азербайджанской армии, Министерства по чрезвычайным ситуациям и компании-подрядчика Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана».

Минобороны и МЧС пообещали предоставить общественности дополнительную информацию о результатах поисковых мероприятий.