HUAWEI nova 13 и HUAWEI nova 13i – Магический мир цветов

HUAWEI nova 13 и HUAWEI nova 13i предлагают цветовые варианты, которые придутся по вкусу каждому. HUAWEI nova 13 представлен в дымчатом зелёном, белом и чёрных цветах, которые подчеркивают престижный и элегантный стиль. HUAWEI nova 13i, в свою очередь, с вариантами голубого и белого цвета идеально подходит для молодой и современной аудитории. Эта серия обещает исключительный опыт использования смартфонов, объединяя технологии и искусство. HUAWEI nova 13 и HUAWEI nova 13i выделяются дизайном, вдохновлённым галактиками. Орбитальные кольца камеры и симметрично расположенный модуль вспышки придают серии футуристический вид. Престижный дизайн HUAWEI nova 13 и новейшие технологии HUAWEI nova 13i делают эти смартфоны уникальными на рынке. Оба устройства выделяются как с эстетической, так и с функциональной точки зрения благодаря инновациям.

HUAWEI nova 13 и HUAWEI nova 13i – Чёткое и яркое изображение

HUAWEI nova 13 оснащён OLED-экраном и поддерживает 1,07 миллиарда цветов, что обеспечивает реалистичное и высококонтрастное изображение. Частота обновления экрана 120 Гц и частота выборки касаний 300 Гц увеличивают отклик. HUAWEI nova 13i с LCD-экраном и адаптивной частотой обновления 90 Гц предлагает яркое и сбалансированное изображение. Оба устройства обеспечивают отличное качество экрана с разрешением FHD+.

HUAWEI nova 13 и HUAWEI nova 13i имеют идеальный дизайн с отличными размерами и весом. HUAWEI nova 13 – это элегантная и лёгкая модель с толщиной 6,98 мм и весом 195 г. HUAWEI nova 13i, в свою очередь, с глубиной 8,4 мм и весом 199 г, имеет более прочный и мощный дизайн. Эти смартфоны объединяют технологии и комфорт.

HUAWEI nova 13 оснащён процессором Kirin 8000 для высокой производительности, а HUAWEI nova 13i – процессором Snapdragon™ 680 для энергосбережения и стабильной работы системы. Благодаря интерфейсу EMUI 14.2 оба устройства обеспечивают простоту в освоении и плавный пользовательский опыт.