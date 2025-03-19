HUAWEI nova 13 и HUAWEI nova 13i – Магический мир цветов
HUAWEI nova 13 и HUAWEI nova 13i предлагают цветовые варианты, которые придутся по вкусу каждому. HUAWEI nova 13 представлен в дымчатом зелёном, белом и чёрных цветах, которые подчеркивают престижный и элегантный стиль. HUAWEI nova 13i, в свою очередь, с вариантами голубого и белого цвета идеально подходит для молодой и современной аудитории. Эта серия обещает исключительный опыт использования смартфонов, объединяя технологии и искусство. HUAWEI nova 13 и HUAWEI nova 13i выделяются дизайном, вдохновлённым галактиками. Орбитальные кольца камеры и симметрично расположенный модуль вспышки придают серии футуристический вид. Престижный дизайн HUAWEI nova 13 и новейшие технологии HUAWEI nova 13i делают эти смартфоны уникальными на рынке. Оба устройства выделяются как с эстетической, так и с функциональной точки зрения благодаря инновациям.
HUAWEI nova 13 и HUAWEI nova 13i – Чёткое и яркое изображение
HUAWEI nova 13 оснащён OLED-экраном и поддерживает 1,07 миллиарда цветов, что обеспечивает реалистичное и высококонтрастное изображение. Частота обновления экрана 120 Гц и частота выборки касаний 300 Гц увеличивают отклик. HUAWEI nova 13i с LCD-экраном и адаптивной частотой обновления 90 Гц предлагает яркое и сбалансированное изображение. Оба устройства обеспечивают отличное качество экрана с разрешением FHD+.
HUAWEI nova 13 и HUAWEI nova 13i имеют идеальный дизайн с отличными размерами и весом. HUAWEI nova 13 – это элегантная и лёгкая модель с толщиной 6,98 мм и весом 195 г. HUAWEI nova 13i, в свою очередь, с глубиной 8,4 мм и весом 199 г, имеет более прочный и мощный дизайн. Эти смартфоны объединяют технологии и комфорт.
HUAWEI nova 13 оснащён процессором Kirin 8000 для высокой производительности, а HUAWEI nova 13i – процессором Snapdragon™ 680 для энергосбережения и стабильной работы системы. Благодаря интерфейсу EMUI 14.2 оба устройства обеспечивают простоту в освоении и плавный пользовательский опыт.
HUAWEI nova 13 и HUAWEI nova 13i – Безупречная энергия
HUAWEI nova 13 оснащён зарядным устройством SuperCharge Turbo мощностью 100 Вт и аккумулятором на 5000 мАч, который не подведёт вас. HUAWEI nova 13i использует технологию "SuperCharge Turbo 2.0" мощностью 40 Вт, что позволяет быстро восстанавливать заряд и обеспечивает непрерывную эксплуатацию.
HUAWEI nova 13 и HUAWEI nova 13i – Ультракачественные селфи
HUAWEI nova 13 с 60 МП фронтальной камерой, технологией XD Portrait Engine и 4K качеством фотографий делает каждый портрет живым и детализированным. Ультраширокий угол 100° позволяет захватить больше пространства. HUAWEI nova 13i с 8 МП фронтальной камерой создаёт яркие и натуральные селфи. Обе модели оснащены функцией выбора лучшего кадра на основе искусственного интеллекта, что делает фотографирование интуитивно понятным и удобным. HUAWEI nova 13 – идеальный выбор для профессиональных съёмок, а HUAWEI nova 13i с помощью AI-анализа делает ваши фотографии ещё лучше.
HUAWEI nova 13 предлагает до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти, предоставляя пользователю неограниченные возможности хранения. HUAWEI nova 13i с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти обеспечивает сбалансированное и быстрое использование. Обе модели предлагают расширенные возможности памяти, что делает их идеальным выбором для современных пользователей.