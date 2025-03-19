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Лондон снял санкции с Фархада Ахмедова

16:38 1245

Российский бизнесмен Фархад Ахмедов исключен из санкционного списка Великобритании.

Об этом говорится в сообщении Управления по осуществлению финансовых санкций в составе Минфина Соединенного Королевства.

«Следующая запись была удалена из консолидированного списка, на [это лицо] более не распространяются заморозка активов или запрет на оказание трастовых услуг», - говорится в сообщении.

Бизнесмен Фархад Ахмедов, занимающий 82-е место в российском рейтинге Forbes с состоянием $1,6 млрд, находился под британскими санкциями с апреля 2022 года, его активы были заморожены. В мае прошлого года суд ЕС в Люксембурге также снял санкции с Ахмедова.

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