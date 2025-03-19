Вблизи станции метро «Иншаатчылар» открылся новый ресторан McDonald’s

В преддверии праздника Новруз в Ясамальском районе Баку открылся 31-й ресторан McDonald’s Azərbaycan. Он расположен по адресу: ул. А.М. Шарифзаде, 257, рядом со станцией метро «Иншаатчылар».

Новый ресторан выполнен в современном дизайне Geometry, который сочетает четкие геометрические формы, минималистичные линии и функциональность. Двухэтажное здание рассчитано на 207 посадочных мест, что позволяет с комфортом разместиться большому количеству гостей.

В ресторане предусмотрена зона McCafé с широким выбором напитков и десертов, а также услуги McDelivery. Для детей оборудована игровая зона, открытие которой запланировано в ближайшее время, что сделает ресторан еще более удобным для семейных визитов.