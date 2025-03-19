Швейцария отказала Украине

Национальный совет (большая палата) парламента Швейцарии проголосовал против двух идентичных предложений по выделению Киеву дополнительной гуманитарной помощи в размере 4,8 млрд швейцарских франков (5,5 млрд долларов). Об этом говорится в сообщении на сайте парламента страны, передает ТАСС.

Согласно информации, против предложений проголосовали 111 депутатов совета, за - 73, четверо воздержались. Инициаторы из числа социал-демократов и зеленых либералов выступали за предоставление Украине дополнительных средств из фондов гуманитарной помощи, которую Швейцария выделяет ряду стран. Речь шла о дополнительных 4,8 млрд швейцарских франков (5,5 млрд долларов).

В комитете Национального совета по иностранным делам отметили, что правительство уже предоставило Украине кредит на сумму в 1,5 млрд франков (1,7 млрд долларов) в рамках программ по оказанию помощи менее развитым странам до 2028 года. С точки зрения комитета, эти обязательства делают предложения избыточными. По словам главы швейцарского МИД Иньяцио Кассиса, оба предложения были внесены в парламент два года назад, с тех пор швейцарские власти уже выделили Киеву значительные средства.