PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов

Начиная с 2023 года PASHA Holding с участием сети супермаркетов Bravo проводит программу социальной поддержки детей, не достигших 18 лет, героев Азербайджана, погибших в 44-дневной Отечественной войне. В рамках программы по случаю таких праздников, как Новый год, Новруз, Гурбан и Рамазан, а также Дня Победы, детям шехидов предоставляются праздничные подарки от PASHA Holding и сети супермаркетов Bravo.

С начала марта подарки, включающие в себя разнообразные продукты питания, были доставлены семьям шехидов сетью супермаркетов Bravo по случаю праздника Новруз. В настоящее время проект охватывает в общей сложности более 2000 детей, более 1000 семей шехидов, погибших в 44-дневной Отечественной войне, после ее окончания, а также в ходе антитеррористических мероприятий.

Эта программа, организованная PASHA Holding и ее дочерними компаниями, также охватывает сферу образования и здравоохранения.