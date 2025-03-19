USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным
Новость дня
Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным

PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов

фото
17:04 229

Начиная с 2023 года PASHA Holding с участием сети супермаркетов Bravo проводит программу социальной поддержки детей, не достигших 18 лет, героев Азербайджана, погибших в 44-дневной Отечественной войне. В рамках программы по случаю таких праздников, как Новый год, Новруз, Гурбан и Рамазан, а также Дня Победы, детям шехидов предоставляются праздничные подарки от PASHA Holding и сети супермаркетов Bravo.

С начала марта подарки, включающие в себя разнообразные продукты питания, были доставлены семьям шехидов сетью супермаркетов Bravo по случаю праздника Новруз. В настоящее время проект охватывает в общей сложности более 2000 детей, более 1000 семей шехидов, погибших в 44-дневной Отечественной войне, после ее окончания, а также в ходе антитеррористических мероприятий.

Эта программа, организованная PASHA Holding и ее дочерними компаниями, также охватывает сферу образования и здравоохранения.

Центробанк Турции спасает лиру
Центробанк Турции спасает лиру обновлено 17:12
17:12 8327
Когда США начнут снимать санкции с России
Когда США начнут снимать санкции с России обновлено 17:22
17:22 2715
Лидер турецкой оппозиции в доме Имамоглу
Лидер турецкой оппозиции в доме Имамоглу видео; обновлено 14:51
14:51 15466
Сторонники оппозиции митингуют, власть обвиняет в терроризме. Что происходит в Турции?
Сторонники оппозиции митингуют, власть обвиняет в терроризме. Что происходит в Турции? о развитии ситуации; обновлено 15:57
15:57 6755
Азербайджанские военные попали под лавину. Идут поиски
Азербайджанские военные попали под лавину. Идут поиски Совместное заявление Минобороны и МЧС
16:24 2209
Путин рассказал о разгроме ВСУ в Курске
Путин рассказал о разгроме ВСУ в Курске
15:41 2605
Bir – первая полностью интегрированная цифровая экосистема в Азербайджане и на всем Южном Кавказе
Bir – первая полностью интегрированная цифровая экосистема в Азербайджане и на всем Южном Кавказе Интервью с главным директором Фаридом Мамедовым
15:32 988
Байрамов и Лэмми обсудили мирный процесс
Байрамов и Лэмми обсудили мирный процесс
15:00 1163
Зеленский признал: на переговорах обсудят территориальные вопросы
Зеленский признал: на переговорах обсудят территориальные вопросы обновлено 14:33
14:33 3070
Армянский генерал поехал на американскую базу НАТО
Армянский генерал поехал на американскую базу НАТО наше поле зрения; все еще актуально
13:51 2930
Убивать под вывеской «защиты прав человека»
Убивать под вывеской «защиты прав человека» новый мир
03:36 8414

ЭТО ВАЖНО

Центробанк Турции спасает лиру
Центробанк Турции спасает лиру обновлено 17:12
17:12 8327
Когда США начнут снимать санкции с России
Когда США начнут снимать санкции с России обновлено 17:22
17:22 2715
Лидер турецкой оппозиции в доме Имамоглу
Лидер турецкой оппозиции в доме Имамоглу видео; обновлено 14:51
14:51 15466
Сторонники оппозиции митингуют, власть обвиняет в терроризме. Что происходит в Турции?
Сторонники оппозиции митингуют, власть обвиняет в терроризме. Что происходит в Турции? о развитии ситуации; обновлено 15:57
15:57 6755
Азербайджанские военные попали под лавину. Идут поиски
Азербайджанские военные попали под лавину. Идут поиски Совместное заявление Минобороны и МЧС
16:24 2209
Путин рассказал о разгроме ВСУ в Курске
Путин рассказал о разгроме ВСУ в Курске
15:41 2605
Bir – первая полностью интегрированная цифровая экосистема в Азербайджане и на всем Южном Кавказе
Bir – первая полностью интегрированная цифровая экосистема в Азербайджане и на всем Южном Кавказе Интервью с главным директором Фаридом Мамедовым
15:32 988
Байрамов и Лэмми обсудили мирный процесс
Байрамов и Лэмми обсудили мирный процесс
15:00 1163
Зеленский признал: на переговорах обсудят территориальные вопросы
Зеленский признал: на переговорах обсудят территориальные вопросы обновлено 14:33
14:33 3070
Армянский генерал поехал на американскую базу НАТО
Армянский генерал поехал на американскую базу НАТО наше поле зрения; все еще актуально
13:51 2930
Убивать под вывеской «защиты прав человека»
Убивать под вывеской «защиты прав человека» новый мир
03:36 8414
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться