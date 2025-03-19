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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным
Новость дня
Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным

Рубль развернулся и возобновил падение

17:08 767

Российский фондовый и валютный рынок вернулся к снижению в среду на фоне итогов телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.

Индекс Мосбиржи, включающий акции 43 крупнейших российских компаний, по состоянию на 15.01 мск (16:01 по бакинскому времени) снижается на 1,24%, до 3217 пунктов, а в первые минуты сессии терял более 2%.

Курс юаня к рублю подскочил на 3,2%, до 11,57 рубля, что стало самым сильным дневным падением российской валюты с сентября прошлого года. На форексе рубль теряет 2,6% к доллару и 1,8% к евро: американская валюта стоит 83,85 рубля, а европейская — 91,04 рубля. На российском межбанке, по данным Reuters, доллар котируется в диапазоне 83,1-83,9 рубля, а евро — по 91,5 рубля.

Снижение на рынке акций началось еще накануне вечером — вскоре после того, как Путин и Трамп завершили почти 2-часовой разговор.

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