Германия выделит новую помощь Украине

Германия выделит Украине дополнительные три миллиарда евро на военную помощь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

«Бюджетный комитет должен одобрить запрос, после чего можно будет приступить к заключению контрактов в рамках этого пакета», — заявил представитель Минобороны Германии Митко Мюллер.

По его словам, значительная часть помощи, включая зенитно-ракетные комплексы IRIS-T, будет поставлена уже в 2025 году.

«Поддержка Украины должна рассматриваться и в последующие годы. Для этого необходимо закрепить полномочия по расходам до 2029 года», — добавил Мюллер.