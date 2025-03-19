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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным
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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным

Германия выделит новую помощь Украине

17:52 1083

Германия выделит Украине дополнительные три миллиарда евро на военную помощь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

«Бюджетный комитет должен одобрить запрос, после чего можно будет приступить к заключению контрактов в рамках этого пакета», — заявил представитель Минобороны Германии Митко Мюллер.

По его словам, значительная часть помощи, включая зенитно-ракетные комплексы IRIS-T, будет поставлена уже в 2025 году.

«Поддержка Украины должна рассматриваться и в последующие годы. Для этого необходимо закрепить полномочия по расходам до 2029 года», — добавил Мюллер.

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