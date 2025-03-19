«Технические» переговоры США и России

Технические группы России и США встретятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд в ближайшие дни, чтобы обсудить реализацию частичного прекращения огня. Об этом сообщил советник главы Белого дома Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц по итогам телефонного разговора с помощником российского лидера по международным делам Юрием Ушаковым в своем аккаунте социальной сети Х.

«Сегодня я провел беседу со своим российским коллегой Юрием Ушаковым. Мы договорились о том, что наши технические группы встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на реализации и расширении частичного прекращения огня, которого президент Трамп добился по итогам переговоров с Россией», — отметил представитель Белого дома.