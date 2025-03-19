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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным
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Трамп рассказал, о чем он договорился с Путиным

Байрамов: «Азербайджан позволил 10 тысячам cепаратистов уйти»

19:49 428

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД Нидерландов Каспером Вельдкампом.

Как сообщили в МИД Азербайджана, стороны обсудили двусторонние отношения, региональную ситуацию и постконфликтные реалии. Байрамов отметил, что «территориальные претензии к Азербайджану, закрепленные в Конституции Армении, а также позиция Еревана по Минской группе остаются препятствием для подписания соглашения».

Министр также сообщил о судебном процессе над задержанными лидерами сепаратистов и отметил, что после антитеррористических мероприятий Азербайджан, проявив гуманность, позволил более 10 тысячам представителей незаконных армянских вооруженных формирований покинуть страну.

Он подчеркнул, что обвинения в адрес задержанных касаются преступлений против человечности, а заявления о необоснованных арестах беспочвенны. В подтверждение этого приведено заключение Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям от 13 марта 2025 года, в котором отклоняются претензии армянской стороны по данному вопросу.

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