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ООН обвинила Россию в преступлениях против человечности

19 мартa 2025, 22:27 1505

ООН обвинила Россию в преступлениях против человечности из-за систематических похищений и пыток украинцев во время полномасштабного вторжения в Украину. Такое заявление содержится в новом докладе Независимой международной следственной комиссии ООН, представленном в среду в Совете ООН по правам человека в Женеве.

Согласно документу, значительное число мирных граждан было задержано в районах, оккупированных российскими войсками, а затем депортировано в Россию. Некоторые из них впоследствии подверглись пыткам и сексуальному насилию.

«Преступления были совершены в рамках широкомасштабного и систематического нападения на гражданское население и в соответствии со скоординированной государственной политикой», — цитирует доклад Reuters.

Комиссия установила, что «самые жестокие формы пыток применялись во время допросов, которые зачастую проводились сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета Российской Федерации». Кроме того, были выявлены дополнительные случаи сексуального насилия в отношении женщин-заключенных.

Председатель Комиссии Эрик Мёсе сообщил, что российские власти не предоставили информацию о судьбе пропавших без вести, из-за чего семьи украинских граждан оказались в состоянии мучительной неопределенности. По данным Международного комитета Красного Креста, с начала войны без вести пропали около 50 000 человек.

Посол Великобритании при ООН Саймон Мэнли заявил, что он шокирован масштабом жестокого обращения с задержанными. В свою очередь, Украина обратилась в Совет ООН по правам человека с просьбой продлить мандат Комиссии, окончательное решение по этому вопросу ожидается в апреле.

Российское представительство в Женеве отказалось комментировать доклад, заявив, что он носит «политизированный и предвзятый характер». Москва ранее отрицала обвинения в пытках и жестоком обращении с военнопленными. В поддержку России выступила Эритрея, заявив, что содержание документа «соответствует модели предвзятости» в отношении РФ.

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