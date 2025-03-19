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Первые кадры Имамоглу после задержания

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19 мартa 2025, 22:31 3300

В интернете опубликовано видео с мэром Стамбула Экремом Имамоглу после задержания.

Сегодня Имамоглу был задержан турецкими властями в рамках масштабной операции, инициированной прокуратурой Стамбула. Задержание произошло рано утром, около 7:30 по местному времени, после обыска в его доме в районе Сарыер. Вместе с Имамоглу были арестованы около 100 человек, включая сотрудников муниципалитета, журналистов и бизнесменов.

Против Имамоглу выдвинуты серьёзные обвинения, которые основываются на двух отдельных расследованиях. Первое связано с предполагаемым руководством преступной организацией, занимавшейся коррупцией, вымогательством, взяточничеством и мошенничеством при проведении тендеров в муниципалитете Стамбула.

Второе расследование обвиняет его в связях с террористической Рабочей партией Курдистана (РПК). Прокуратура утверждает, что доказательства включают данные прослушивания, наблюдения и анализа банковских операций, хотя защита Имамоглу называет обвинения политически мотивированными и необоснованными.

Задержание произошло на фоне других событий: накануне, 18 марта, Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу о высшем образовании, что лишает его права участвовать в президентских выборах, где он считался главным оппонентом Реджепа Тайипа Эрдогана.

Сам Имамоглу перед арестом заявил, что рассматривает действия властей как попытку подавить волю народа и запугать оппозицию, подчеркнув свою решимость продолжать борьбу за демократию. Оппозиционная Республиканская народная партия (РНП), которую он представляет, назвала задержание «переворотом» и призвала к протестам, несмотря на запрет властей на собрания в Стамбуле до 23 марта.

По решению турецкой прокуратуры на компанию İmamoğlu İnşaat, партнером которой является Экрем Имамоглу, был наложен арест, сообщают турецкие каналы.

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