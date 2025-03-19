Российскую нефтебазу потушить не смогли

Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе, атакованной вчера ночью украинскими беспилотниками, составляет 4250 квадратных метров. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Специалисты продолжают тушить три объекта на территории — один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара. В настоящее время задействованы 357 человек и 140 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

Пожар на нефтебазе начался ночью 19 марта из-за «падения обломков сбитого беспилотника», как заявила российская сторона. НПЗ находится неподалеку от станицы Кавказской. С нефтебазы эвакуировали 30 человек. Работа предприятия была приостановлена.