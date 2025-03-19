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Украина может получить миллионы снарядов

19 мартa 2025, 23:41 838

Глава евродипломатии Кая Каллас выступит с предложением предоставить Украине два миллиона крупнокалиберных боеприпасов на встрече лидеров ЕС в Брюсселе в четверг, 20 марта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Я намерена представить это предложение европейским лидерам завтра на заседании Европейского совета и подчеркнуть важность поддержки этой цели», — пишет Каллас в письме, которое оказалось в распоряжении агентства.

По словам главы дипломатии ЕС, два миллиона патронов стоимостью 5 млрд евро «доступны на рынке и могут быть поставлены в 2025 году».

19 марта в Еврокомиссии впервые официально предложили создать единый рынок вооружений ЕС, в который будет включена Украина. При этом в Еврокомиссии подчеркнули, что не претендуют на создание единой европейской армии.

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