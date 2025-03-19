США разбомбили столицу Йемена
Вооруженные силы США нанесли серию ударов по йеменской столице Сане, которая находится под контролем хуситов. Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.
Согласно его утверждению, американские ВС атаковали с воздуха строящийся зал для мероприятий в районе Эс-Саура.
В результате обстрела в здании начался пожар, также были повреждены близлежащие строения. На месте работают бригады спасателей.
Информация о жертвах не поступала.
Ранее телеканал проинформировал, что США нанесли удары по провинции Саада на северо-западе Йемена, где, предположительно, могут скрываться лидеры «Ансар Аллах».
March 19, 2025