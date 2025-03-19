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США разбомбили столицу Йемена

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19 мартa 2025, 23:53 839

Вооруженные силы США нанесли серию ударов по йеменской столице Сане, которая находится под контролем хуситов. Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

Согласно его утверждению, американские ВС атаковали с воздуха строящийся зал для мероприятий в районе Эс-Саура.

В результате обстрела в здании начался пожар, также были повреждены близлежащие строения. На месте работают бригады спасателей.

Информация о жертвах не поступала.

Ранее телеканал проинформировал, что США нанесли удары по провинции Саада на северо-западе Йемена, где, предположительно, могут скрываться лидеры «Ансар Аллах».

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