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Президент Сербии назвал условие ухода в отставку

00:16 181

Президент Сербии Александр Вучич пообещал уйти в отставку, если будет доказано, что силовики применили звуковую пушку на акции протеста, которая прошла в Белграде 15 марта. Его слова передало Nova.rs.

«Вот я вам сейчас говорю — если бы наши войска использовали звуковую пушку... Я больше не президент. Вы, жалкие лжецы, позор вам», — сказал он.

Субботний митинг проходил перед парламентом страны (Народная скупщина) и на площади Славия, расположенной в нескольких кварталах от здания скупщины. Тогда на улицы вышли 107 тыс. человек.

На следующий день Вучич сообщил, что во время протестов в Белграде 56 человек получили травмы, были арестованы 22 участника акции. Он отметил, что «гордится» действиями силовых ведомств, обеспечивавших порядок на акции, и отверг применение ими дубинок и звуковых пушек. То же самое он повторил 17 марта, сказав, что сербские власти не применяли против протестующих звуковую пушку, а сообщения об этом назвал «самой большой ложью».

В тот же день ушедший в отставку премьер Милош Вучевич заявил, что правительство Сербии готово подключить спецслужбы России и США к расследованию сообщений о применении полицейскими «звуковой пушки» против участников митинга в Белграде 15 марта. Он подчеркнул, что приказа о «применении дубинок не было». Вучевич пообещал, что после выяснения всех обстоятельств лица, ответственные за распространение ложной информации, будут привлечены к ответу.

Акция состоялась в рамках массовых протестов, которые продолжаются в Сербии около шести месяцев, они начались в связи с трагедией в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале погибли 15 человек.

Участники акции 15 марта выступали против Вучича, в частности, они несли плакаты с надписью «Ему конец!». Протестующие также жгли пиротехнику, дымовые шашки и взрывали петарды.

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