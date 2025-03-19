Заявление Испанской федерации футбола: Мадрид еще не победил Баку

Президент Федерации футбола Испании Рафаэль Лузан сделал неожиданное заявление. Он с уверенностью сообщил о том, что мадридский стадион «Метрополитано» получит право на проведение финала Лиги чемпионов сезона 2026/27.

Единственным конкурентом арены в Мадриде в борьбе за финал главного клубного евротурнира является Бакинский Олимпийский стадион, а решение должно быть принято в мае на Исполкоме УЕФА. Кандидаты были объявлены 23 октября 2024 года.

Это заявление Лузан сделал, находясь в Севилье, где идет реконструкция Олимпийского стадиона.

«В этом году Испания примет финал Лиги Европы на стадионе «Сан-Мамес» (Бильбао - ред.), у нас также есть гарантированный финал Лиги чемпионов 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде, - сказал Лузан к удивлению испанских журналистов. - И почему бы не попросить, чтобы один из следующих европейских финалов состоялся на этом стадионе в Севилье? Я общался с Чеферином (президент УЕФА - ред.) два или три раза, и мы попросим его о возможности проведения в Севилье одного из финалов, потому что у нас есть стадион, город и фантастическая гостиничная инфраструктура для проведения мероприятий такого рода».