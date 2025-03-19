Заявление Испанской федерации футбола: Мадрид еще не победил Баку
Президент Федерации футбола Испании Рафаэль Лузан сделал неожиданное заявление. Он с уверенностью сообщил о том, что мадридский стадион «Метрополитано» получит право на проведение финала Лиги чемпионов сезона 2026/27.
Единственным конкурентом арены в Мадриде в борьбе за финал главного клубного евротурнира является Бакинский Олимпийский стадион, а решение должно быть принято в мае на Исполкоме УЕФА. Кандидаты были объявлены 23 октября 2024 года.
Это заявление Лузан сделал, находясь в Севилье, где идет реконструкция Олимпийского стадиона.
«В этом году Испания примет финал Лиги Европы на стадионе «Сан-Мамес» (Бильбао - ред.), у нас также есть гарантированный финал Лиги чемпионов 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде, - сказал Лузан к удивлению испанских журналистов. - И почему бы не попросить, чтобы один из следующих европейских финалов состоялся на этом стадионе в Севилье? Я общался с Чеферином (президент УЕФА - ред.) два или три раза, и мы попросим его о возможности проведения в Севилье одного из финалов, потому что у нас есть стадион, город и фантастическая гостиничная инфраструктура для проведения мероприятий такого рода».
«Метрополитано» - это стадион клуба «Атлетико». По сообщению испанского информационного агентства EFE, в мадридской команде удивлены утечкой информации, которую допустил президент Испанской федерации, поскольку этот процесс еще не завершен и еще не утвержден Исполнительным комитетом УЕФА.
Чуть позже с разъяснениями выступила и Испанская федерация, заявившая, что в словах Лузана всего лишь выражалась надежда на то, что Мадрид победит.
«Президент Федерации Рафаэль Лузан заявил сегодня утром, что Мадрид примет финал Лиги чемпионов 2027 года на стадионе «Метрополитано», - говорится в заявлении. - Важно отметить, что он выразил намерение и оптимизм в отношении Мадрида как места проведения финала. УЕФА объявит об этом решении в конце мая. Федерация считает, что Испания, Мадрид, а точнее стадион «Метрополитано», является наиболее подготовленным и наиболее удачно расположенным местом для проведения финала Лиги чемпионов».
Стоит напомнить, что Бакинский Олимпийский стадион и «Метрополитано» уже были соперниками за право проведения финала Лиги чемпионов. В сентябре 2017 года было объявлено, что финал ЛЧ сезона 2018/19 пройдет в Мадриде, а Баку получил решающий матч в Лиге Европы.