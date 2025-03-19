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О происходящем в Стамбуле: оппозиция призвала к протестам по всей стране
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О происходящем в Стамбуле: оппозиция призвала к протестам по всей стране

Кто кого, Вучич или студенты?

о развитии ситуации
Фарид Исаев, автор haqqin.az
02:52 511

Массовые протесты, не прекращающиеся в Сербии с ноября и приобретшие особенно значительный размах в минувшие выходные, подтолкнули главу правительства Милоша Вучевича подать в отставку. Если в ближайшие тридцать дней парламент не создаст новое правительство, президент страны Александр Вучич объявит о досрочных парламентских выборах. Ориентировочно они будут назначены на 8 июня, всего через полтора года после предыдущих.

Сербские власти пытаются потушить острый политический кризис, который ожесточился после трагедии в городе Нови-Сад, где обрушение навеса на только что реконструированном вокзале убило 15 человек. Ни увольнение ответственных лиц, ни возбуждение уголовных дел не могут пока ослабить протесты, в которых, кстати, требование досрочных выборов отсутствует.

Вучевич не устоял

Вучевич заявлял о своей готовности уйти в отставку еще в январе, но только сейчас парламент принял соответствующее решение. Правящая Сербская прогрессивная партия, несмотря на падение поддержки, все еще не боится идти на досрочные выборы, рассчитывая на свое ресурсное преимущество и отработанные технологии нахождения голосов, когда, например, «голосуют» избиратели, давно уехавшие за границу, но все еще числящиеся в реестре избирателей. Практикуется и множественное голосование, с мобильным подвозом избирателей на нужные участки.

Но в этот раз досрочные выборы могут подвести правящую партию. Соцопрос, результаты которого опубликованы в газете «Vreme», показывает, что сейчас около 33% сербов поддерживают правительство, 41% - за оппозицию, 26% не определились. Впервые за долгие годы суммарный результат оппозиции превышает показатели власти.

Однако в протестах ведущую роль играет вовсе не политическая оппозиция, разношерстная и недружная, а студенческое движение. 60% сербов поддерживают студенческие протесты. И, что важно, 44,7% приветствуют идею превращения студенческого движения в политическую структуру. Если это произойдет, за «партию студентов» проголосовали бы 26,8% опрошенных, еще 26,5% сказали, что могли бы это сделать. Такое решительное обновление сильно изменило бы партийные расклады в Сербии.

Противостояние Вучича с его партией и студентов, очевидно, еще продолжится

Мастер политического долголетия президент Александр Вучич, лидер правящей партии, пытаясь разрядить обстановку, после массовых выступлений на выходные заявил, что «мы поняли посыл и должны измениться сами». Решение об отставке правительства должно, видимо, свидетельствовать о таком изменении. Но доверие к президенту тоже сильно упало: число тех, кто ему не доверяет, сейчас составляет 55%, по данным опроса, на который ссылается The Financial Times.

Противостояние Вучича с его партией и студентов, очевидно, еще продолжится. Динамка конфликта не в пользу власти. Но опыт на ее стороне. Ничья уже не получится.

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