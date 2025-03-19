Кто кого, Вучич или студенты?

Массовые протесты, не прекращающиеся в Сербии с ноября и приобретшие особенно значительный размах в минувшие выходные, подтолкнули главу правительства Милоша Вучевича подать в отставку. Если в ближайшие тридцать дней парламент не создаст новое правительство, президент страны Александр Вучич объявит о досрочных парламентских выборах. Ориентировочно они будут назначены на 8 июня, всего через полтора года после предыдущих. Сербские власти пытаются потушить острый политический кризис, который ожесточился после трагедии в городе Нови-Сад, где обрушение навеса на только что реконструированном вокзале убило 15 человек. Ни увольнение ответственных лиц, ни возбуждение уголовных дел не могут пока ослабить протесты, в которых, кстати, требование досрочных выборов отсутствует.

Вучевич заявлял о своей готовности уйти в отставку еще в январе, но только сейчас парламент принял соответствующее решение. Правящая Сербская прогрессивная партия, несмотря на падение поддержки, все еще не боится идти на досрочные выборы, рассчитывая на свое ресурсное преимущество и отработанные технологии нахождения голосов, когда, например, «голосуют» избиратели, давно уехавшие за границу, но все еще числящиеся в реестре избирателей. Практикуется и множественное голосование, с мобильным подвозом избирателей на нужные участки. Но в этот раз досрочные выборы могут подвести правящую партию. Соцопрос, результаты которого опубликованы в газете «Vreme», показывает, что сейчас около 33% сербов поддерживают правительство, 41% - за оппозицию, 26% не определились. Впервые за долгие годы суммарный результат оппозиции превышает показатели власти. Однако в протестах ведущую роль играет вовсе не политическая оппозиция, разношерстная и недружная, а студенческое движение. 60% сербов поддерживают студенческие протесты. И, что важно, 44,7% приветствуют идею превращения студенческого движения в политическую структуру. Если это произойдет, за «партию студентов» проголосовали бы 26,8% опрошенных, еще 26,5% сказали, что могли бы это сделать. Такое решительное обновление сильно изменило бы партийные расклады в Сербии.