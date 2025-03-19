В Кеннеди стреляло ЦРУ? Или мафия? А может кубинцы?

Позавчера указом Дональда Трампа была рассекречена новая большая порция документов, относящихся к убийству президента Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года в городе Далласе. Это 1123 файлов. Однако никаких новых откровений их обнародование не принесло. Эксперты их, собственно и не ожидали. «Новые документы, возможно, не изменят драматическим образом наше представление об убийстве Кеннеди» - говорит Фредрик Лоджуолл, профессор истории в Гарварде и биограф JFK. «Никакого дымящегося пистолета», - говорят другие.

Это связано с тем, что на изучение этих файлов уйдет немало времени. По сути, это ворох бумаг, многие из которых трудны для прочтения из-за их возраста. В новом пакете какие-то документы представлены в формате PDF, многие отпечатаны на машинке или написаны от руки не всегда разборчивым почерком. Трамп пообещал, что они не будут отредактированы, но, как пишет New York Times, на некоторых бумагах видны следы того, что какие-то абзацы замазаны. Кроме того, как говорит Филип Шеннон, автор книги «Жестокий и шокирующий акт» об убийстве Кеннеди, многие из документов трудно понять и оценить, потому что там фигурируют псевдонимы, и непонятно, кто за ними стоит. Самое поразительное, что в этой кипе бумаг нет записей или магнитофонных пленок интервью разговоров с Ли Освальдом в полицейском участке Далласа. Исследователи говорят, что он, возможно, просто не успел признаться в преступлении поскольку 24 ноября был убит владельцем ночного клуба Джеком Руби. Но существует и версия о том, что разговоры с Освальдом были нарочно удалены из всех файлов. И по этой причине, как говорит Ларри Шнарф, юрист, который изучал файлы начиная с 2017 года, истина до сих пор не установлена. Многие из документов, хранящихся в Национальных архивах, уже довольно давно стали достоянием публики. Их легко можно найти на сайте Mary Ferrell Foundation, который назван в честь исследовательницы из Далласа, которая одной из первых попыталась поднять завесу секретности над убийством JFK.

Но, как говорит Рекс Брэдфорд, президент фонда Mary Ferrell Foundation, с рассекречиванием каждой новой порции документов люди обнаруживают все новые детали и это не обязательно связано непосредственно с убийство президента, их интересует сама атмосфера «холодной войны», которая продолжает будоражить сознание американцев. Больше всего, насколько можно понять, публике хотелось знать хоть что-то о методах и формах расследования, которое проводило ЦРУ, ФБР и другие разведслужбы. А это именно то, что те пытаются засекретить. Например, до сих пор не получено ответа на вопрос, что делал Освальд в столице Мексики незадолго до покушения. Известно, что он посетил консульство Кубы и посольство СССР в Мехико. Джон Шоу, директор Public Policy Institute в Иллинойсе говорит, что его прежде всего занимает, будут ли какие-то ключи к данным о телефонных переговорах Освальда в Мехико, которые предположительно имеются у ФБР и ЦРУ. Но пока такие ключи не обнаружены и есть сомнения, что они когда-либо окажутся в руках исследователей. В 2017 году Трамп уже обещал рассекретить большую часть файлов. У него бы некий интерес ко всей этой трагической истории. Во время своего первого срока он, например в интервью Fox News поделился своей конспирологической теорией, по которой отец нынешнего сенатора от Техаса республиканца Тэда Круса, выходца из семьи кубинцев якобы контактировал с Ли Освальдом. История не получила продолжения, Трампа остановили те самые секретные службы, которые опасались, что их рассекречивание расскажет об их методах работы. Трамп тогда согласился, но сейчас решил пренебречь возможным раскрытием секретов «рыцарей плаща и кинжала», как называли в СССР ЦРУ. Впрочем, судя по первому взгляду на некоторые замазанные черными чернилами документы, эти тайны так и останутся не раскрытыми.