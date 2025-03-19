Россия и Украина сближаются… в голове у Трампа

На следующий день после разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп поговорил по телефону с Владимиром Зеленским. Как он сам потом коротко заметил – чтобы сблизить позиции Москвы и Киева. Собеседники вроде бы «согласились работать над дальнейшим расширением режима прекращения огня». Трамп отдельно отметил, что разговор был «очень хорошим» и что обсуждения идут «по плану». По содержательной части: Зеленский согласился вроде бы прекратить удары по российским энергообъектам. Также президент Украины сообщил, что Трамп рассказал ему, о чем они говорили с Путиным касательно войны. Согласовали, по словам Зеленского, и некоторые детали «режима тишины в небе, на море, а также как можно достичь тишины на фронте». Но тут уже без интригующих подробностей. Помимо Трампа оптимизмом поделился с публикой его спецпосланник Стив Уиткофф, «специализирующийся» на личных переговорах с самим Путиным. По его словам, США могут добиться полного прекращения огня на Украине «в течение пары недель».

Вообще если слушать по итогам разговоров только одного Трампа, то все идет прекрасно. С кем бы он ни поговорил, - всякий раз «разговор хороший» и все замечательно. Но потом, спустя какое-то время выясняется, что «есть нюансы». И эти нюансы расстраивают тех, кто наслушался сверхоптимистичных заявлений американского президента. Так, спустя сутки после разговора между российским и американским президентами выяснилось, что они друг друга «не так поняли» по важнейшему вопросу. А именно – по поставкам оружия Украине на время прекращения огня. И, возможно, после. И вообще. В версии Кремля вопрос был поставлен Путиным в качестве одного из главных условий. Белый дом это отрицает, в его пресс-релизе упоминания о поставках вооружений нет. Тема якобы вовсе не обсуждалась. То ли Путин «через запятую» ее упомянул, не став педалировать неприятный собеседнику вопрос, то ли Трамп не понял или сделал вид, что не понял, о чем речь. Однако без согласования этого пункта Москва вряд ли пойдет на полное прекращение огня по всей линии фронта. «Путин и Трамп обсуждали прекращение поставок оружия Украине», - настаивает пресс-секретарь российского президента Песков, и Кремль будет поднимать эту тему на любых контактах с Вашингтоном. Также Путин, как следует из заявлений Кремля, заявил Трампу о необходимости остановить мобилизацию Украины в случае перемирия. Белый дом не подтверждает и эту информацию.

А еще пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт, назвав разговор президентов США и Украины «фантастическим» (теперь в Белом доме в ходу, видимо, только восторженные формы), сообщила, что стороны «сильно продвинулись» по вопросу окончания войны. И еще добавив – довольно неожиданно - что «обсуждался вопрос украинских атомных электростанций и энергетики». Видимо имеется ввиду и Запорожская АЭС. Она сейчас под контролем россиян, но работает там старый еще «довоенный» персонал в основном. Насколько можно понять, Россия не хочет отдавать обратно АЭС Киеву, но вроде бы готова, оставив ее под своим контролем, допустить, чтобы операционное управление было за Киевом. Зеленский категорически против такого «раздела имущества». Где тут может быть компромисс – неясно. Впрочем, в голове у Трампа все и тут сложилось. «Трамп считает, что если США будут владеть энергообъектами Украины, то это будет лучшим средством защиты инфраструктуры.» - заявила его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт. «США могут помочь руководить этими станциями, имея опыт в энергетике. Американское владение этими станциями лучше всего защитит и поддержит энергетическую инфраструктуру Украины», – сказала она. Получается согласно принципу: если вы, парни, не можете договориться между собой по-хорошему и воюете за это имущество, то давайте-ка я заберу его себе, чтобы вам никому не было обидно. Теперь касательно другой энергетической инфраструктуры. В трактовке Белого дома Путин с Трампом якобы вели речь о прекращении всех ударов с воздуха по гражданской инфраструктуре (Зеленский после разговора с Трампом тоже вспомнил эту же формулу). Кремль понимает договоренность уже – только касательно объектов энергетики. Об этом, кстати, впервые зашла речь еще прошлым летом, но договоренности сорвало вторжение ВСУ в Курскую область РФ. Теперь Кремль тоже говорит, что речь только об объектах энергетики. После разговора с Трампом Зеленский вроде бы согласился и с такой трактовкой. Но! А еще пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт, назвав разговор президентов США и Украины «фантастическим» (теперь в Белом доме в ходу, видимо, только восторженные формы), сообщила, что стороны «сильно продвинулись» по вопросу окончания войны. И еще добавив – довольно неожиданно - что «обсуждался вопрос украинских атомных электростанций и энергетики». Видимо имеется ввиду и Запорожская АЭС. Она сейчас под контролем россиян, но работает там старый еще «довоенный» персонал в основном. Насколько можно понять, Россия не хочет отдавать обратно АЭС Киеву, но вроде бы готова, оставив ее под своим контролем, допустить, чтобы операционное управление было за Киевом. Зеленский категорически против такого «раздела имущества». Где тут может быть компромисс – неясно. Впрочем, в голове у Трампа все и тут сложилось. «Трамп считает, что если США будут владеть энергообъектами Украины, то это будет лучшим средством защиты инфраструктуры.» - заявила его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт. «США могут помочь руководить этими станциями, имея опыт в энергетике. Американское владение этими станциями лучше всего защитит и поддержит энергетическую инфраструктуру Украины», – сказала она. Получается согласно принципу: если вы, парни, не можете договориться между собой по-хорошему и воюете за это имущество, то давайте-ка я заберу его себе, чтобы вам никому не было обидно.

Теперь касательно другой энергетической инфраструктуры. В трактовке Белого дома Путин с Трампом якобы вели речь о прекращении всех ударов с воздуха по гражданской инфраструктуре (Зеленский после разговора с Трампом тоже вспомнил эту же формулу). Кремль понимает договоренность уже – только касательно объектов энергетики. Об этом, кстати, впервые зашла речь еще прошлым летом, но договоренности сорвало вторжение ВСУ в Курскую область РФ. Теперь Кремль тоже говорит, что речь только об объектах энергетики. После разговора с Трампом Зеленский вроде бы согласился и с такой трактовкой. Но! Теперь надо посмотреть, что «отстоится» через сутки-двое. Например, могут возникнуть «разночтения» по поводу того, что считать объектами энергетики, несмотря на кажущуюся очевидность этого термина. Зеленский уже заявил, что готов предоставить список таких объектов американцам, а они пусть ставят в известность Россию. Означает ли это, что список должен быть согласован с Москвой? А она, например, может счесть, что тот или иной объект – не объект энергетический, а военный. Киев может потребовать, чтобы и Москва предоставила такой же список американцам. И тут может оказаться еще большая проблема, учитывая традиции секретности по таким вопросам в России. То есть если пойти по пути технической детализации, что можно вообще никуда не прийти, учитывая нулевой уровень доверия сторон. Помимо ограниченного – и пока чисто принципиального, без подробностей - согласия по прекращению огня позиции Москвы и Киева по-прежнему кардинально расходятся. В частности, Киев не намерен обсуждать вопрос уступок территорий и сокращения своей армии, - твердо стоит на своем Зеленский. Другой «красной линией» для Украины является отказ от НАТО (стремление к членству записано в Конституции Украины). Москва же на переговорах по миру будет жестко настаивать на признании включения в состав РФ Крыма и еще четырех занятых после февраля 2022 года областей. Якобы Путин на закрытой встрече на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей сказал, что в обмен на такое признание он пообещает «не претендовать» на Одессу, Николаев и другие украинские земли. Это можно воспринять как «переговорную позицию», согласно которой если не будут признаны юридически территориальные потери Украины, то Россия готова воевать дальше, и тогда у Украины могут быть еще большие территориальные потери. Еще один острый и нерешенный вопрос – вероятность появления на Украине миротворцев из Европы. Кремль и Белый дом согласны в том, что вопрос этот Путин и Трамп вообще не обсуждали. Обсуждали ли его Трамп и Зеленский – не ясно. Однако британский спецназ, по сообщениям тамошней прессы, уже якобы «на низком старте» и приведен в боевую готовность для отправки на Украину. Москва это просто «проглотит»? Сомнительно.