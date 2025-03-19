Стихийная акция протеста в Анкаре: ранены 5 полицейских

Как сообщает haqqin.az, стихийная акция прошла в центральном районе Чанкая в Гювенпаркы. На митинге приняли участие глава столичной организации оппозиционной Народно-Республиканской партии Умит Эркол и оппозиционные депутаты.

Арест главы муниципалитета Стамбула Экрема Имамоглу вызвал стихийные акции протеста в различных частях Турции. Накануне прошла акция протеста и в турецкой столице – Анкаре.

После окончания митинга участники акции скандируя лозунги, направились маршем к зданию Минюста Турции. Столичная полиция попыталась пресечь несанкционированное шествие, однако натолкнулась на сопротивление митингующих. Противостояние вылилось в стычки, стражи порядка стали применять против протестующих перцовый газ.

В ходе уличных столкновений пострадало 5 полицейских. О раненых среди участников акции протеста не сообщается.