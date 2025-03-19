Имамоглу и Кеннеди, война – наш дом, а покой снится Уиткоффу

Фото дня Рафах, Сектор Газа. Палестинцы покидают свои дома из-за начала нового витка войны.

Арест дня В Турции арестовали мэра Стамбула - оппозиционера Экрема Имамоглу в рамках антикоррупционного расследования. Помимо него, в ходе операции арестовали еще около 100 человек. В прокуратуре указали, что инициировали данное расследование после того, как обнаружили случаи "незаконного финансирования, связанные с Имамоглу и несколькими бизнесменами". "Улики указывают на нечестную прибыль, отмывание денег и скрытые каналы перемещения денежных средств", - сказал представитель турецкой прокуратуры. Имамоглу занимает пост мэра Стамбула с 2019 года. День войны Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильские войска вновь вошли в коридор Нецарим, который покинули в феврале в рамках соглашения с ХАМАС. Коридор Нецарим — это полоса земли, которая рассекает сектор Газа примерно посередине. Он служил кордоном между северной и южной частями сектора Газа, пересекать его палестинцам было запрещено.

Заявление дня Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что отношения Белого дома и Кремля критически важны для Вашингтона. Он заявил, что президент США Дональд Трамп поручил Госдепартаменту, Пентагону и ЦРУ работать над нормализацией отношений с Россией. «Отношения с РФ критически важны для нас. Они влияют на все остальное: Китай, Иран, Ближний Восток», — сказал Уиткофф. Он пообещал, что скоро мировое общество увидит «положительные результаты» работы по улучшению отношений России и США. Пушка дня Президент Сербии Александр Вучич заявил, что покинет свой пост, если подтвердится информация о применении правоохранительными органами звуковой пушки во время протеста в Белграде. О применении этого акустического оружия против участников митинга сообщили оппозиционные СМИ со ссылкой на военных экспертов. Власти обвинения опровергли. «Если бы наши войска использовали звуковую пушку "Вихрь", как ее там называют, то я больше не президент», - заявил Вучич.