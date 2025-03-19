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Хуситы заявили об ударе по израильскому Бен-Гуриону и американскому Harry Truman

обновлено 09:30
09:30 1390

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена, до того как она попала на израильскую территорию.

Об этом в четверг, 20 марта, заявила в Telegram Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

* * * 08:46

Йеменское движение хуситов заявило об атаке израильского аэропорта Бен-Гурион «гиперзвуковой баллистической ракетой». Заявление опубликовано в телеграм-канале движения.

«Вооруженные силы Йемена провели военную операцию, атаковав гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо. Эта операция успешно достигла своей цели», — утверждает представитель вооруженных сил движения Яхья Сари.

Он также заявил, что хуситы вновь атаковали американский авианосец Harry Truman и сопровождающие его корабли США в Красном море.

Кроме того, представитель «Ансар Аллах» (хуситы) заявил РИА Новости, что боевиками в районе Мабар провинции Дамар к югу от Саны был сбит американский беспилотник MQ-9 Reaper. Центральное командование армии США (Centcom) данную информацию пока не комментировало.

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