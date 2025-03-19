Трамп нажал на «красную кнопку»

Трамп, беседуя с журналисткой, подошел к своему столу, и нажал на красную кнопку.

«Они говорят, если я нажму на нее, то наступит конец света», — сказал Трамп в ответ на просьбу журналистки показать ему «кнопку колы». Он посетовал, что посетители Белого дома думают, что кнопка нужна для активации пуска ядерного оружия.

Дональд Трамп 20 января, когда во второй раз вступил в должность президента США, провел перестановки в Овальном кабинете. The Wall Street Journal (WSJ) писала, что политик, в частности, вернул на свой стол кнопку для заказа диетической колы. В 2021 году Джо Байден убрал из Овального кабинета кнопку, которую установил Трамп во время своего первого президентского срока.