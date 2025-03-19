Мехрибан Алиева поздравляет...

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с праздником Новруз.

В публикации говорится: «Желаю каждому гражданину Азербайджана крепкого здоровья, праздничного настроения в каждом доме, в каждом очаге, много радости, благополучия и процветания!»