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Мехрибан Алиева поздравляет...

09:21 407

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с праздником Новруз.

В публикации говорится: «Желаю каждому гражданину Азербайджана крепкого здоровья, праздничного настроения в каждом доме, в каждом очаге, много радости, благополучия и процветания!»

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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

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