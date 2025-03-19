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Армения все еще стреляет по Азербайджану

заявление Минобороны
09:37 1105

Министерство обороны Азербайджана сообщает о новом обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении.

Согласно сообщению оборонного ведомства, 19 марта с 19:00 до 19:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Арпа Кешишкендского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.

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