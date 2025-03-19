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О происходящем в Стамбуле: оппозиция призвала к протестам по всей стране
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О происходящем в Стамбуле: оппозиция призвала к протестам по всей стране

«Дело Имамоглу»: экономике Турции прогнозируют нелегкие времена

09:50 770

Задержание оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу и нескольких десятков человек по делу о коррупции и поддержке терроризма и возможное назначение внешнего управления для мэрии могут привести к росту политической напряженности в Турции и новой волатильности на рынках.

Об этом пишет  газета местных деловых кругов Ekonomim, отмечая, что, как следствие, это чревато снижением доверия к Турции иностранных инвесторов.

Задержание Имамоглу сразу же привело к потрясениям на финансовых рынках Турции. Турецкая лира в начале торгов на бирже Стамбула обесценилась до исторического минимума, курс доллара превысил 41 турецкую лиру, биржевой индекс BIST 100 упал на 7%. После интервенции ЦБ курс турецкой валюты во второй половине дня стабилизировался - за 1 доллар давали менее 39 лир. Представители рынка, на которых ссылается Ekonomim, отмечают, что объемы долларов, проданных ЦБ Турции в среду, составили 8-8,5 млрд.

Эксперты не исключают, что негативное развитие ситуации вокруг дела стамбульского мэра может побудить власти страны пересмотреть политику противодействия инфляции в сторону ее ужесточения и привести к изменениям в руководстве ЦБ. «Вчерашние события повлияют не только на краткосрочные решения участников рынка, но и на их среднесрочные и долгосрочные ожидания», - отмечает Ekonomim.

Накануне в рамках двух расследований, которые проводит Генпрокуратура Стамбула, были задержаны 87 из 106 подозреваемых, в том числе Экрем Имамоглу. Лидер Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озель, выступая в среду вечером на митинге в Стамбуле, призвал жителей республики выйти 23 марта на акции протеста в связи задержанием Имамоглу.

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