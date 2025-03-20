Украинцы атаковали российские регионы: горит нефтебаза, под ударом военный аэродром

Генеральный штаб ВСУ опубликовал заявление о том, что «подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины во взаимодействии с иными составляющими Сил обороны в ночь на 20 марта нанесли удар по аэродрому «Энгельс» в Саратовской области РФ».

«В районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов, — заявил украинский Генштаб. — Этот военный объект используется авиацией оккупантов, в частности, для нанесения ракетных ударов по территории Украины, террористических атак против мирного населения».

«Силы обороны Украины владеют детальной информацией о стратегических объектах российских оккупантов, придерживаются норм международного гуманитарного права и принимают меры, чтобы максимально обезопасить гражданское население и остановить вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины», — подчеркнул Генштаб ВСУ.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ранее сообщил, что пожар на военном аэродроме продолжается. В связи с этим эвакуированы жители нескольких СНТ, а также введен режим ЧС муниципального уровня. Он также уточнил, что есть пострадавшие, которым оказана медицинская помощь, повреждены многие гражданские объекты, в том числе частные дома и несколько учреждений.

По данным российского Минобороны, ночью Саратовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Среди возможных целей атаки — НПЗ и военный аэродром.