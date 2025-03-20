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Украинцы атаковали российские регионы: горит нефтебаза, под ударом военный аэродром

обновлено 15:20
15:20 5031

Генеральный штаб ВСУ опубликовал заявление о том, что «подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины во взаимодействии с иными составляющими Сил обороны в ночь на 20 марта нанесли удар по аэродрому «Энгельс» в Саратовской области РФ».

«В районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов, — заявил украинский Генштаб. — Этот военный объект используется авиацией оккупантов, в частности, для нанесения ракетных ударов по территории Украины, террористических атак против мирного населения».

«Силы обороны Украины владеют детальной информацией о стратегических объектах российских оккупантов, придерживаются норм международного гуманитарного права и принимают меры, чтобы максимально обезопасить гражданское население и остановить вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины», — подчеркнул Генштаб ВСУ.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ранее сообщил, что пожар на военном аэродроме продолжается. В связи с этим эвакуированы жители нескольких СНТ, а также введен режим ЧС муниципального уровня. Он также уточнил, что есть пострадавшие, которым оказана медицинская помощь, повреждены многие гражданские объекты, в том числе частные дома и несколько учреждений.

По данным российского Минобороны, ночью Саратовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Среди возможных целей атаки — НПЗ и военный аэродром.

* * * 10:10

В ночь на 20 марта в Саратовской области РФ прогремела серия взрывов. Под ударом оказался город Энгельс.

В городе была объявлена воздушная тревога, жители слышали минимум два взрыва в небе. Также известно, что ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Энгельсе. По словам местных жителей, в районе нефтебазы начался пожар, предположительно, из-за падения обломков одного из беспилотников. В 4 утра горожане вновь услышали серию мощных взрывов. Впоследствии Росавиация сообщила об ограничениях в работе аэропортов Самары и Саратова.

В городе Энгельсе Саратовской области России расположены предприятия, связанные с нефтепродуктами. Энгельсский нефтеперерабатывающий завод — одно из ключевых предприятий нефтехимической отрасли региона. Завод занимается переработкой нефти и производством нефтепродуктов, снабжая топливом различные отрасли экономики. Он имеет стратегическое значение и входит в число объектов критической инфраструктуры, что делает его потенциальной целью для атак. НПЗ обеспечивает топливом военный аэродром «Энгельс-2», где базируется стратегическая авиация РФ.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на Энгельс произошло возгорание на местном аэродроме, жителей близлежащих домов эвакуировали. Он также сообщил, что около 30 частных домов в Энгельсе повреждены при атаке дронов, некоторые жители обратились за медицинской помощью.

По словам Бусаргина, налет беспилотников на Саратовскую область в ночь на четверг был самой массированной атакой на регион с начала полномасштабной войны. «Саратов и Энгельс сегодня подверглись самой массированной атаке БПЛА за все время», — написал Бусаргин.

Также этой ночью в Воронежской области раздавались громкие взрывы.

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