Чем азербайджанская дипломатия отвечает Пашиняну?

Премьер Армении Никол Пашинян предложил президенту Азербайджана начать консультации о подписании мирного соглашения. Об этом он написал в своем ТГ-канале. «Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном согласован и ожидает подписания, - написал в своем телеграм-канале премьер-министр Армении Никол Пашинян. - Я готов подписать этот документ». Напомним: о том, что работа над документом завершена, Министерства иностранных дел Азербайджана и Армении объявили еще 13 марта. Но в тот же день официальный Баку заявил, что подписание мирного договора возможно только при выполнении двух условий - внесения изменений в Конституцию Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ.

Тогда же, выступая на Глобальном Бакинском форуме, президент Ильхам Алиев заявил, что уровень доверия Азербайджана к Армении и ее властям равен нулю. По словам главы государства, официальный Баку не верит ни одному обещанию или заявлению армянского премьер-министра, представляемого европейскими бюрократами чуть ли не «голубем мира», и требует официального, зафиксированного на бумаге подтверждения. Другими словами, глава государства дал ясно понять, что без выполнения этих двух условий заключение мирного договора с Арменией невозможно. Что, впрочем, не мешает Пашиняну чуть ли не ежедневно напоминать о своей готовности подписать документ «хоть сейчас». Понятно, что речь идет о рассчитанном на международное сообщество дипломатическом маневре Еревана, цель которого — убедить общественное мнение, что Азербайджан якобы уклоняется от подписания соглашения, тогда как Армения искренне стремится к миру.

С середины прошлого года Пашинян регулярно заявляет о готовности немедленно подписать мирный договор, а некоторое время назад даже предлагал заключить «неполное» соглашение, оставив спорные вопросы «на потом». В дипломатической практике такого рода подходы выглядят как минимум несерьезно. Что, впрочем, не мешает армянскому премьеру с упорством, достойным лучшего применения, манипулировать этой идеей. Характерно в этой связи, что предложение Пашиняна оставить решение спорных вопросов «на потом» не встретило понимания не только в Баку, но и в самой Армении, где оно подверглось резкой критике. Тем не менее Никол Пашинян продолжает гнуть свою линию, воодушевленный тем, что некоторые западные и европейские страны продавливают нарратив о необходимости скорейшего подписания армяно-азербайджанского мирного соглашения. Так, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц позвонил помощнику президента Азербайджана по внешним связям Хикмету Гаджиеву и призвал Баку подписать мирное соглашение, не дожидаясь выполнения его условий. Аналогичные заявления сделали Франция, ряд европейских стран, а также Европейский союз. На этом же настаивал и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в телефонном разговоре с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.