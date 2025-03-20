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Чем азербайджанская дипломатия отвечает Пашиняну?

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Фархад Мамедов, автор haqqin.az
10:51 2527

Премьер Армении Никол Пашинян предложил президенту Азербайджана начать консультации о подписании мирного соглашения. Об этом он написал в своем ТГ-канале.

«Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном согласован и ожидает подписания, - написал в своем телеграм-канале премьер-министр Армении Никол Пашинян. - Я готов подписать этот документ».

Напомним: о том, что работа над документом завершена, Министерства иностранных дел Азербайджана и Армении объявили еще 13 марта. Но в тот же день официальный Баку заявил, что подписание мирного договора возможно только при выполнении двух условий - внесения изменений в Конституцию Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ.

Пашинян настойчиво предлагает

Тогда же, выступая на Глобальном Бакинском форуме, президент Ильхам Алиев заявил, что уровень доверия Азербайджана к Армении и ее властям равен нулю. По словам главы государства, официальный Баку не верит ни одному обещанию или заявлению армянского премьер-министра, представляемого европейскими бюрократами чуть ли не «голубем мира», и требует официального, зафиксированного на бумаге подтверждения.

Другими словами, глава государства дал ясно понять, что без выполнения этих двух условий заключение мирного договора с Арменией невозможно.

Что, впрочем, не мешает Пашиняну чуть ли не ежедневно напоминать о своей готовности подписать документ «хоть сейчас».

Понятно, что речь идет о рассчитанном на международное сообщество дипломатическом маневре Еревана, цель которого — убедить общественное мнение, что Азербайджан якобы уклоняется от подписания соглашения, тогда как Армения искренне стремится к миру.

Алиев представил свои веские аргументы

С середины прошлого года Пашинян регулярно заявляет о готовности немедленно подписать мирный договор, а некоторое время назад даже предлагал заключить «неполное» соглашение, оставив спорные вопросы «на потом». В дипломатической практике такого рода подходы выглядят как минимум несерьезно. Что, впрочем, не мешает армянскому премьеру с упорством, достойным лучшего применения, манипулировать этой идеей. Характерно в этой связи, что предложение Пашиняна оставить решение спорных вопросов «на потом» не встретило понимания не только в Баку, но и в самой Армении, где оно подверглось резкой критике.

Тем не менее Никол Пашинян продолжает гнуть свою линию, воодушевленный тем, что некоторые западные и европейские страны продавливают нарратив о необходимости скорейшего подписания армяно-азербайджанского мирного соглашения.

Так, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц позвонил помощнику президента Азербайджана по внешним связям Хикмету Гаджиеву и призвал Баку подписать мирное соглашение, не дожидаясь выполнения его условий. Аналогичные заявления сделали Франция, ряд европейских стран, а также Европейский союз.

На этом же настаивал и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в телефонном разговоре с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Еще одно слово азербайджанской дипломатии

В пресс-релизе, опубликованном внешнеполитическим ведомством Азербайджана, сообщается, что Байрамов проинформировал британского коллегу о текущей ситуации в регионе и ходе мирного процесса, подчеркнув, что без внесения соответствующих поправок в Конституцию Армении, направленных на устранение территориальных претензий к Азербайджану, и ликвидации Минской группы ОБСЕ, а также других неактуальных структур, подписание договора нерелевантно.

Именно так азербайджанская дипломатия объясняет сегодня западной аудитории и мировому сообществу, почему даже после завершения работы над текстом договора достижение мира с Арменией остается невозможным.

С другой стороны, если Ереван действительно готов «прямо сейчас», как уверяет Никол Пашинян, подписать с Азербайджаном мирное соглашение, почему Армения уклоняется от совместного с Баку обращения в ОБСЕ о формальном роспуске Минской группы?

Ведь такой шаг, в отличие от подготовки поправок к Конституции и вынесения их на общенациональный референдум, не требует времени. Зато он мог бы создать хотя бы крупицу доверия к искренности намерений Республики Армения.

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