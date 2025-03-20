Религиозные лидеры молятся за Трампа в Овальном кабинете

Сотрудники Офиса по делам веры Белого дома и религиозные лидеры Соединенных Штатов присоединились к президенту Дональду Трампу для молитвы в Овальном кабинете.

Администрация Белого дома опубликовала в соцсетях фотографию, на которой видно, как духовные лидеры собрались вокруг Трампа, сидящего за столом. Среди присутствующих был исполнительный директор Центра баптистского лидерства Уильям Вулф.

Во время своей инаугурации Дональд Трамп объявил о создании Управления по делам веры в Белом доме, а первое заседание Кабинета министров он открыл молитвой.