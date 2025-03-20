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Трамп объяснил, почему с Россией «нужно иметь дело»

11:07 1208

Соединенным Штатам следует иметь дело с Россией из-за «большой территории» и «ценной земли», заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, развитие отношений между странами может стать причиной экономического «отделения России от Китая».

«Нам следует иметь дело с Россией. У них самая большая территория, намного больше, чем у Китая. У них 11 часовых поясов. Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля», — сказал президент США в интервью изданию Breitbart.

Трамп также упомянул сделку с Украиной по редкоземельным металлам. Он сказал, что благодаря ей США смогут вернуть вложенные в Украину $350 млрд.

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